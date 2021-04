Lo que se ha vuelto una verdadera incógnita en medio de la crisis sanitaria que nos ha traído el fastidioso COVID es por qué en Torreón se tienen "guardadas" miles de vacunas en los ultracongeladores del Hospital Militar. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, mejor hacen mutis porque saben que el desorden en el plan nacional de vacunación a cargo del Instituto del Bienestar y todos los funcionarios federales involucrados se propaga más que el propio virus. Mientras que los biológicos permanecen ahí, a los adultos mayores de Viesca a los que vacunaron el 15 de febrero ya se les venció el plazo para el refuerzo. Los trabajadores de las clínicas del IMSS encargados de la intendencia y lavandería ya se sumaron al personal médico que suplica por una dosis, sin que nadie les haga caso.

La cosa es que después de traer para un lado y para otro a los adultos mayores de la región, los mal llamados Servidores de la Nación el pasado lunes antes de las 10:00 de la mañana ya les estaban informando que en los dos centros de vacunación se habían agotado los biológicos, lo que ocasionó quejas, gritos, uno que otro recordatorio de progenitora y altercados. Lo que nadie entiende es, si en la fase de primera dosis apenas va en Coahuila un 66 por ciento de avance en lo que respecta a adultos mayores y apenas un 40 por ciento de avance en el refuerzo para el personal médico, por qué siguen con las vacunas guardadas; eso sin hablar de los médicos de hospitales privados que también atienden a pacientes contagiados y para quienes aún no hay fecha ni intención de inmunización.

***

Dado que ni la Semana Santa ni la de Pascua han causado variables importantes en las cifras de contagios o defunciones por el funesto COVID-19, es decir, no hay rebrotes y la provincia de Coahuila sigue en Semáforo Epidemiológico Verde, a falta de secretario de Educación, el "góber" epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme se puso a convocar a la clase magisterial, con todo y sus dirigentes sindicales, para explicarles con peras y manzanas el plan piloto para gradualmente regresar a las clases en formato presencial de manera bien planeada. Don Miguel, libro de texto y regla en mano, les mostró las posibilidades que se presentan al bajar considerablemente la ocupación hospitalaria, por lo cual hay que seguirle también a fortalecer la Reactivación Económica e ir abriendo giros limitados, dado que cantinas, bares, restaurantes, estadios y centros comerciales están abiertos, las escuelas e iglesias no es que significaran un mayor riesgo. Total, que ya integró dos grupos de trabajo que se reunirán semanalmente para trazar rutas de acción que estarán coordinadas por el Subcomité Regional de Salud. Riquelme además quiso ganarle a la Secretaría de Salud federal, que este martes anunció a Coahuila dentro de las cinco entidades donde a final de este mes empezará a brindar la inoculación para los maestros en rangos de 50 a 59 años de edad.

***

Donde hay inquietud y cada vez más preocupación en materia de seguridad es entre los organismos empresariales. Nuestros subagentes, que disfrutaron el desayuno ayer martes en el cambio de vocería del Grupo Empresarial de La Laguna que dejó Hugo Montoya para darle la estafeta a Guillermo Martínez Ávila de las filas de la Canirac y el restaurante que se apropió de toda una banqueta en el centro de la ciudad, nos comentan que uno de los puntos que más han estado discutiendo los "ipecos" es lo relacionado con el robo a negocios, que no para. Les hace "ruido" el reciente atraco ocurrido en una céntrica gasolinera en el bulevar Mieleras y el "profesionalismo" con el que llegaron y se llevaron 300 mil pesillos los traviesos al mejor estilo de una película de acción. Ahora sí uniendo filas, van a pedirles acciones más efectivas a las autoridades municipales, que haya más presencia policiaca, pero también estrategia. A decir de los subagentes, la primera pregunta que llevan apuntada en una servilleta es: para qué ha servido el mini-Pentágono… Perdón, Centro Municipal de Inteligencia, que tienen al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que, según ellos, hasta la fecha se desconoce cuántos ilícitos se han evitado con esos costosos equipos, mientras el indiferente jefazo de la policía, Primo García Cervantes, cuenta los días para entregar el cargo y regresarse a la "capirucha" del esmog.

***

Donde parece que ya se empezaron a sentir las campañas electorales a todo lo que da es al interior del Simas Torreón, donde una vez más el vital líquido se volverá una moneda de cambio al suspirante que mejor pague. Nuestros subagentes, disfrazados de tubería descompuesta, nos informan que la escasez de agua que empezó a aumentar en ciertos sectores de la ciudad puede ser una estrategia con la que el eterno gerente técnico de la paramunicipal, Raymundo Rodríguez, ha buscado llamar la atención de cierto resucitado partido político que muere por recuperar Torreón, y donde ya aseguran tener trabajando de su lado a don Raymundo para generar enojo en la ciudadanía quitándoles el agua o dándola al tandeo. A decir de los subagentes, a medida que se acerque el 6 de junio, los cortes podrían ir en aumento, con el agravante de que además del calor propio que traen las campañas electorales el verano incrementa notablemente el consumo de agua, y en aquellas colonias donde el voto de la ingrata ciudadanía ha favorecido a lo que queda del PAN las llaves se empezarán a cerrar, las bombas sufrirán algún tipo de avería o bajo cualquier otra excusa se empezará a jugar con la estrategia de la baja de presión, por lo que algunos expertos en materia del agua han recomendado seriamente adquirir desde ya cuanta tina se pueda para almacenar agua en lo que pasan las elecciones.

***

Y los que se siguen "destapando", o mejor dicho desertando, de Acción Nacional para unirse a las filas del "candidato que no es candidato" por Morena a la alcaldía de Torreón, Luis Fernando Salazar, son los regidores de la actual administración. Para nadie fue sorpresa la reciente adhesión de Esteban Soto, quien ya desde inicios de año se le veía más lo "luisfernandista" que nada, pero el temor no es que se vaya a la Cuatroté lagunera, sino que destape cuanta travesura conoce de Simas, pues ha sido el presidente de la comisión del agua desde hace cuatro años, y cada vez que hay reclamos por el tema del agua no más esconde la cabeza y se pone en modo mutis. Otra de los que están pensado cambiar de camiseta y unirse al partido de moda es la edil panista de Thalía Peñaloza, cercana al regidor de los taxis, Ignacio García; incluso, su respuesta de cambiarse está en el aire, pues primero dicen quiere asegurarse de que Luis Fernando sea ratificado como candidato ante INE, y ya con esa seguridad dejar a los azules, pues no quiere quedarse como "el perro de las dos tortas".

Y ya andando en los terrenos de Morena, llama la atención la imitación barata de líder que intenta el impresentable candidato de ese partido a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien "tope en lo que tope" -así lo dijo- quiere ser gobernador de Guerrero. Amenazan a quien quiere, por lo que quiere y cuando quiere. Todo lo hacen a nombre del pueblo, "porque el pueblo quiere, porque el pueblo manda". El cuento es por el amago que hizo el senador con licencia en el sentido de que si el órgano electoral no le restituye su candidatura, no permitirá las elecciones en Guerrero, como si fuera el dueño de la entidad, al más puro estilo caciquil, y nadie le pone freno. Mientras que el jefazo de la 4T, el presidente López Obrador, también advirtió que si su partido no gana la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio, aplicará su facultad de veto presidencial para el presupuesto si osan quitarle sus programas sociales estelares. Nuestros subagentes aseguran que las cosas no pintan bien para el partido oficial, algo sabe o teme el jerarca como para que ya empiece a amenazar a sus adversarios. ¿Se estará ya curando en salud? Es pregunta.