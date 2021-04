Mantienen búsqueda de candidatura de Félix Salgado Macedonio

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) negó las candidaturas a Félix Salgado para la gubernatura de Guerrero y Raúl Morón para Michoacán, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que impugnarán la decisión, que calificó como un atraco.

"Vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. Ellos dicen que es una precampaña de Gobernador no reportada. Nos acusan de haber mentido, nos acusan de haber simulado. Eso es absolutamente falso", dijo en un mensaje ante simpatizantes afuera de la sede del órgano electoral.

"No van a poder evitar la transformación porque no les asiste la razón ni el derecho, no les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. Vamos a redoblar los esfuerzos para dar la batalla por la vía legal, pacífica y popular".

El dirigente morenista llamó a sus simpatizantes a mantener "las enseñanzas" de Andrés Manuel López Obrador, quien también sufrió ataques, mentiras y robos, y siempre condujo al movimiento por la vía legal y pacífica".

Demandó "unidad y movilización" de los militantes de Morena.

Félix Salgado dijo tener fe, de que con la impugnación, le regresarán la candidatura al Gobierno de Guerrero.

"Están claros que vamos a impugnar, su arbitraria decisión en cuanto nos notifique el INE", añadió.

Durante su mensaje, Salgado mencionó que durante la discusión de hoy, un consejero lo llamó "delincuente", a lo que contestó con un llamado para respetar su presunción de inocencia.

"Se quejan y ellos sí pueden decir las cosas pero yo no soy así como ellos. A mí me pueden decir todo lo que quieran pero saben que yo no soy ratero. Yo no estoy amparado. Ando con la frente en alto y saben donde vivo", añadió.

El aspirante al Gobierno de Michoacán, Raúl Morón, manifestó que su candidatura "sigue en pie" por lo que recurrirá al Tribunal Electoral para que corrija la plana al INE.

"El Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a emitir una resolución ilegal, arbitraria, desproporcionada y violatoria a los derechos político-electorales de las y los michoacanos que defienden la llegada de la Cuarta Transformación a Michoacán, por lo que impugnaremos, ante el Tribunal Electoral, para que se eche abajo esta decisión desproporcionada", sostuvo.