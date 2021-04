Avanza en comisiones de San Lázaro iniciativa para regular outsourcing en México

Después de un receso de cuatro horas, los diputados de las comisiones unidas del Trabajo y Hacienda en el Palacio Legislativo de San Lázaro aprobaron la iniciativa presidencial con la que se busca regular el outsourcing o subcontratación, y que esta figura solamente se utilice cuando no sea el objetivo de las empresas.

Esta mañana las comisiones unidas iniciaron el debate, sin embargo, se declararon en receso debido a inconformidades en la iniciativa, lo que obligó a hacerle una adenda al documento, y principalmente tiene que ver con otorgarles base a los trabajadores del Estado que estuvieran bajo el régimen de subcontratación.

Este dictamen alcanzó una votación de 50 a favor, 10 en contra y dos abstenciones, con lo que fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados.

El diputado del PRI, Carlos Pavón, arremetió contra el proyecto presidencial pues no es una reforma que venga a beneficiar a la gente sino una reforma recaudatoria, y pronosticó que se recaudarán 157 mil millones de pesos, es decir, un 30% de utilidad de impuesto para Hacienda.

También criticó el tope de tres meses, es decir, 56 días, en las utilidades que un trabajador recibe de parte de las empresas y ejemplificó que si antes recibían hasta 170 mil pesos ahora solo llegarán a 56 días. Pidió que primero se reforme la Constitución y después se van a las leyes como la del Trabajo.

Por su parte, la diputada Anita Sánchez de Morena aseguró que muchas empresas abusaron de la figura del outsourcing y ejemplificó que Bancomer pasó plantillas completas a la subcontratación para bajar los costos.

Se prevé que este mismo martes esta reforma suba al pleno de la Cámara de Diputados, y en caso de ser aprobada se envíe al Senado de la República.

¿De qué va iniciativa presidencial sobre outsourcing?

Este dictamen pretende regular el outsourcing, donde se prohíbe la subcontratación de personal entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Entre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal y de la Ley del ISR, especifica que solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.

Asimismo, el dictamen establece un monto de la participación de utilidades que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella y en caso de impedir la inspección se hará acreedor de una multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 448 mil 100 pesos.

Además precisa que a quien realice subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta Ley, se le impondrá multa de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (4 millones 481 mil pesos), sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes.