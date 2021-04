Mujer denuncia supuesto acoso policial en Tabasco

A través de redes sociales, una joven denunció que ella y sus amigas fueron acosadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, quienes por varios minutos las siguieron y hasta por altavoz de la unidad 72761 y placas TB-654A-1 les pidieron su número de teléfono.

A través de su cuenta en Instagram, Fernanda "N" relató con videos, que cuando caminaban con sus amigas a la altura del parque Tomás Garrido se les acercó una patrulla de la Policía, por lo que siguieron caminando, sin embargo la unidad no dejo de seguirlas y cuando llegaron frente al palacio municipal, los agentes les dijeron que sí las llevaban a su domicilio e incluso se escucha en la grabación como les piden su número telefónico.

La joven escribió en el video que posteó: "No es la primera vez que una patrulla me sigue estando o no con amigas y nos dicen lo mismo, wey si se supone que son los que nos cuidan y se la pasan acosándonos. Que de la vg tiene que estar esto para que empiecen a actuar".

Incluso en la grabación se escucha cuando Fernanda "N" les dice a los agentes que "si no tienen que hacer" porque ellos están para cuidar a los ciudadanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • • (@fernaandalopez)

Policías serán investigados, informan autoridades

A través de un comunicado, la SSPC señala que los policías a bordo de una patrulla serán investigados a fondo y habrá justicia, informando que una de las agraviadas junto con su madre fueron recibidas por el titular de la dependencia, Hernán Bermúdez Requena.

"El titular de la SSPC subrayó que se actuará conforme a derecho para garantizar que no haya impunidad y afirmó que los elementos que traicionan la confianza de la población no merecen estar en la corporación", informó la dependencia.

Y se agregó: "Asimismo, dijo que el mal comportamiento de unos elementos no debe empañar el trabajo del resto de policías que siguen trabajando junto con la ciudadanía para bajar delitos y dar tranquilidad a las familias tabasqueñas".