INE perfila negar candidatura a Raúl Morón al gobierno de Michoacán

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila ratificar la pérdida del registro de Raúl Morón Orozco como candidato de Morena al gobierno de Michoacán.

En el proyecto que circula entre consejeros electorales, con miras a acatar la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado viernes, considera la pérdida del registro por irregularidades en la comprobación de gastos de precampaña.

"Resulta indubitable que el sujeto obligado omitió presentar su informe de precampaña, pese al emplazamiento formulado por la autoridad al sujeto infractor.

"En conclusión, el C. Raúl Morón Orozco, sabía que al haber manifestado su intención para obtener la candidatura al cargo de Gobernador para el estado de Michoacán de Ocampo, adquiría obligaciones en materia electoral, en su calidad de precandidato y no obstante que la autoridad hizo de su conocimiento la probable infracción en que había incurrido, continuó omitiendo presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña, por lo que deliberadamente decidió no informar a la autoridad fiscalizadora los recursos empleados en su precampaña", señala el proyecto que se discutirá este martes en el pleno del Consejo General.

Del análisis realizado a la conducta cometida por Morón, en el proyecto de resolución, se desprende que el aspirante de Morena al gobierno de Michoacán conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad y el plazo de revisión del informe de precampaña del proceso electoral correspondiente.

"Que se acreditó la falta de voluntad o disponibilidad del ciudadano Raúl Morón Orozco para presentar ante esta autoridad el informe de precampaña dentro del plazo establecido por la legislación electoral.

"Que el momento en que se presentó el informe de ingresos y gastos de precampaña por parte del Partido Morena no fue adecuado y eficaz para el cumplimiento de la facultad fiscalizadora de esta autoridad. Que se trató de una conducta dolosa en la conducta cometida por el sujeto obligado. El sujeto obligado siempre negó haber realizado precampaña, inclusive señaló que los hallazgos de la autoridad fueran ciertos", refiere el documento.

El punto cinco del proyecto de acuerdo establece: "Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán para los siguientes efectos: Haga efectiva la sanción impuesta por este órgano colegiado en el ámbito de su competencia al ciudadano Raúl Morón Orozco, consistente en la cancelación del registro como candidato a Gobernador en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo".