'No tengo confianza en el INE, le tengo confianza al pueblo', dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE), sino en el pueblo de México.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado si consideraba que el INE es un órgano autónomo e independiente.

"No tengo confianza, le tengo confianza al pueblo… he padecido a los de arriba, nos robaron la Presidencia, se prestaron al fraude, no veían nada, entonces ojalá y las cosas cambien, mejoren, pero depende mucho una elección de la gente del pueblo".

El presidente López Obrador dijo que una vez que pase el proceso electoral enviará una serie de reformas para reducir el presupuesto al Poder Legislativo, al Poder Judicial y los organismos electorales, empero aclaró que no se piense que está en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

"Hay que aclarar que al presidente del INE. y creo que uno o dos consejeros más, ya se les vence su periodo el año próximo, entonces para que no se piense que se está en contra del (consejero) presidente, ya él va a terminar, está por concluir su periodo, esto tenerlo en cuenta", dijo.

En el caso de la autoridad electoral dijo que la reforma buscaría mejorar la democracia y bajar el costo de ésta en el país.

Insistió en que no son buenos los antecedentes de quienes ahora están en el INE, excepto los que van llegando, quienes "apenas están demostrando, los que ya vienen de tiempo atrás, esos tuvieron que ver con la elección que está ahora en la Fiscalía, la de los sobornos que recibieron dinero para las campañas, lo que declaró el anterior director de Pemex que estaba de finanzas durante la campaña del presidente Peña y que recibieron dinero del extranjero", acusó.