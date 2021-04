Judicializa Fiscalía de Coahuila desfalco del Sindicato Democrático

Con el número de causa penal 250/21 inició el juicio en contra de tres exdirigentes del Comité EJecutivo Local de la Seccion 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC), por un desfalco de más de siete millones de pesos.

Éste lunes se llevó acabo la audiencia inicial en la que el exsecretario general de la sección Local, Patricio “Q”, así como Francisco Javier “B” y Jorge “A” son acusados del delito de administración fraudulenta en perjuicio del sindicato Nacional de trabajadores democráticos.

En esta primera audiencia se formuló la imputación el ex secretario general local, al ex tesorero y al ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia respectivamente.

Los señalados solicitaron al Juez de Control la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas de defensa, y el tribunal fijó como fecha el 14 de abril a la una de la tarde para reanudar el juicio.

El Ministerio Público solicitó al juzgador que dictaminara prisión preventiva a los tres presuntos implicados en el desfalco, pero éste consideró que no hay bases jurídicas para aplicarla.

Antecedentes

Los hoy acusados fueron removidos de sus cargos sindicales después de que un arqueo a los fondos de la Sección 288 del Sindicato Democráticoreveló en 2020 un faltante de más de unos ochos millones de pesos de diversas cuentas.

Una pequeña parte se recuperó por tratarse de préstamos indebidamente otorgados a los obreros; el sindicato les retuvo ese dinero de prestaciones que los trabajadores cobrarían.

Pero poco más de siete millones de pesos, del Fondo Pro Huelga (que no podía ser tocado), desapareció a través de cheques y movimientos firmados por los tres acusados.

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático, en su calidad de representante de los dos mil 300 obreros de la Sección 288, demandó penalmente a los tres suspendidos dirigentes, ante la postura de éstos, de no regresar el dinero.