Pide Monreal 'no precipitarse' sobre regulación de marihuana en México

El senador mexicano Ricardo Monreal llamó este lunes a no precipitarse en la aprobación de la ley sobre el consumo lúdico de marihuana, cuyo plazo vence el 30 de abril para no hacer una mala ley.

"Yo prefiero tomar calma, ponderación de hacer bien las cosas y no precipitarse y hacer una mala ley", dijo Monreal, líder de la mayoría en la cámara alta, en conferencia virtual.

"Creo seriamente que es una ley tan importante, tan trascendental para el país, que no debe de haber precipitación, es lo que creo de manera personal", agregó.

Monreal dijo que es necesario "hacer una buena ley, una ley de avanzada que resuelva los problemas planteados por colectivos, ciudadanos, consumidores, industriales y la sociedad en general".

Para ello, apuntó, se debe revisar bien la minuta enviada por la Cámara de Diputados y que pueda corregirse en caso de que haya alguna alteración, algún error o alguna dificultad constitucional.

"Estamos a tiempo de corregirlo, tenemos tres semanas todavía para que concluya (el plazo) y si logramos el consenso con los grupos parlamentarios la podemos sacar pero ya es una decisión de los grupos parlamentarios", expuso.

Además, dijo que la decisión de una posible prórroga la tomarán las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos segunda, quienes son las dictaminadoras.

Recordó que quienes van a tomar la decisión "de aplazar, solicitar una nueva prórroga o de no solicitarla son las comisiones y luego el pleno pero aun cuando no se diera o no se solicitara la prórroga, la corte está en su derecho de seguir todo el procedimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad".

El Congreso de México tiene hasta el 30 de abril para regular el consumo lúdico de la marihuana luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional su prohibición en 2019.

El Senado mexicano aprobó en noviembre pasado la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformas a Ley General de Salud y del Código Penal que prohíben el consumo lúdico de la marihuana.

La Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado esta normativa pero le introdujo cambios como que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) vigilara el consumo y el uso industrial de la marihuana.

Por ese motivo, el texto regresó al Senado, donde fue ratificado por dos comisiones de la cámara, aunque con muchas críticas por los cambios hechos por los diputados.

Monreal explicó que en caso de no cumplirse con la fecha acordada, la Suprema Corte puede ampliar dicho plazo si uno de los magistrados del organismo lleva el caso al pleno del máximo tribunal y se inicia un proceso de inconstitucionalidad para declarar "no aplicables" los artículos de la Ley General de Salud que actualmente obstaculizan el consumo de marihuana.

Estos artículos son los que motivaron a la Suprema Corte en primera instancia a pedirle al Congreso regular la marihuana recreativa.

El pasado jueves, Monreal pidió "una pausa, un tiempo, y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo periodo de sesiones. Es decir, cuando inicie el primero de septiembre".