Mujer con 8 meses de embarazo gana medallas de oro, plata y bronce en competencia de taekwondo

Aminat Idrees. de 26 años de edad, y con ocho meses de embarazo logró subirse al podio en tres diferentes eventos de Taekwondo durante el Festival Nacional de Deportes celebrado en Edo, Nigeria, por lo que se convirtió una sensación en redes sociales.

La atleta africana ganó la medalla de oro en la categoría individual de Poomsae Mixto en Taekwondo, la cual no es de combate y consiste en crear combinaciones de movimientos ejecutados para representar ataques o defensas. Idrees también ganó una medalla de plata en la categoría de Poomsae en equipo y una medalla de bronce en una categoría individual.

En una entrevista con el portal CNN, la atleta declaró que fue sometida a pruebas médicas previo a la competencia y su médico, así como el organismo organizador la calificaron como apta para participar.

