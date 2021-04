Amaga AMLO con usar facultad de veto si opositores ganan el Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó que si sus opositores ganan la mayoría en el Congreso y le quitan el presupuesto, podría usar su facultad de veto.

"Ningún problema habría si el pueblo así lo decide, que si ganan los opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así, que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil, nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ya vivió esa historia.

"Me impusieron que eran mayoría, de que el programa de apoyo a adultos mayores sólo se entregara, según ellos a los pobres, focalizado, como todas las políticas que les recomendaba el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y dije no, esto es universal…"

"Como tenían mayoría me impusieron de que nada más fuese a un grupo, y no universal, veté el presupuesto, lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados y es legal, no es nada fuera de la ley".

El presidente recordó que hay procedimientos legales y se puede aplicar el presupuesto anterior en tanto se resuelve el fondo.

"No es un asunto que sea de vida o muerte, es parte de la democracia, nosotros no podemos hacer un fraude electoral para tener mayoría en el Congreso, eso nunca lo haríamos, nosotros vamos a respetar lo que la gente decida, eso sí, hay dos políticas claras, dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, eso es clarísimo".