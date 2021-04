Rescatan a mujer que se hundía en un charco de lodo

Una mujer de Boston que salió a pasear al perro de su hijo, quedó atrapada en un charco de lodo profundo, al que cayó mientras se dirigía a la playa.

Camille Coelho, de 54 años, dijo que iba camino a la playa Constitution en East Boston para encontrar cristales marinos para su negocio de joyería, cuando tomó lo que creyó era un atajo de grava, pero que resultó ser lodo. "Nunca he caminado por estos pisos. No planeo volver a caminar por ellos", dijo a la cadena WBZ-TV.

Coelho terminó hundida hasta las rodillas en el barro casi sin darse cuenta. "No puedo creerlo. Pisé el barro y muy pronto me llegó a las rodillas y me quedé atascada", comentó por su parte el diario Boston Herald.

Testigos llamaron por ayuda a los bomberos, que con una escalera sobre tablas largas pudieron llegar hasta la mujer y sacarla sin contratiempos.