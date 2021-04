¿Qué esperaban? Creo que sería lo que nos diría el Profe Almada a los que le critiquemos su partido contra Querétaro en el que los Guerreros cayeron 1-0. Suena a una respuesta simplona y de alguien que está cerca de estallar pero la verdad no lo criticaría o crucificaría por decirla. Guillermo Almada ha sido atacado por el Karma, la mala suerte, Thanos y demás enemigos temibles que usted quiera sumar. Lesiones, COVID, altas y bajas con el torneo ya iniciado, venta de jugadores, ofertas del exterior, en fin... de todo ha vivido el uruguayo en el último año.

Contra Querétaro, Almada hizo cambios aparentemente de última hora. Sacó al Manza Andrade quizá por lesión y a Ronaldo Prieto por su lesión cervical, colocó a Games de lateral izquierdo y puso al Joven Campos en la media cancha, ambos movimientos grises pero entendibles. El otro cambio respecto al equipo que jugó bien contra Chivas, fue el de Ayrton Preciado por Andrés Ibargüen, ¿ahí qué pasó? No lo entiendo, para mi gusto, Preciado no está para iniciar más allá de que Ibargüen cada vez se acerca más al Ibargüen que nadie queremos ver, ese jugador intrascendente y con clara actitud de que todo le vale gorro. Para mi gusto a Ayrton habría que llevarlo de a poco metiéndolo como relevo para que vaya ganando en confianza pero Almada piensa distinto o quizá ya haya alguna diferencia con Andrés Ibargüen, no lo sé.

El resto del torneo de Santos creo que será así, sinceramente no se puede más, aunque contra los Gallos del querido Pity se jugó muy mal, la mejora con este cuadro no alcanza para mucho más.

Lamentablemente la lesión de Nando Gorriarán fue la gota que derramó el vaso y su ausencia cada vez se sentirá más, en un partido como contra Chivas sustituyes al uruguayo con ímpetu y ganas pero con el pasar de los partidos la ausencia de un hombre tan clave te va a desnudar, así es el futbol y hoy Santos será víctima de tener a varios de sus mejores jugadores fuera de la cancha.

Otero vuelve a estar muy solo y los dos juveniles de arriba tendrán partidos así porque así es, punto.

Trago amargo en Querétaro que no duele tanto por perder tres puntos. A la afición le duele más ver que no hay mucho para mejorar con este equipo lleno de infortunios.

Manye Castil // @manyecastil