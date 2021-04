LAS FRASES QUE USAMOS

¿Cómo hablamos en México? Pues así, decimos: "A volar, joven" que es una expresión curiosa y contradictoria porque no se refiere al acto de volar, ni tiene que ser dirigido específicamente a una persona joven. Se le dice "A volar, joven" a un entrometido, a una persona que "mete las narices" y todo lo demásen un asunto que no le incumbe. Usted quiere que se vaya y que deje de molestar, así que le dice: "a volar, joven" que es una forma coloquial de decirle: "retírese de inmediato".

Si nos queremos ver más norteños, alguien de Monterrey probablemente le diga: "píntese, bórrese", que sería también equivalente a decirle: "lárguese de aquí".

Cuando una persona pide un favor y lo hace con mucha exigencia, es muy probable que el mexicano le reclame su cinismo diciéndole: "Mira, tú: pareces limosnero y con garrote", comparando la situación con la de un pordiosero que trajera un garrote para darle en la cabeza a los que no le dieran "pa' un taco".

Para los mexicanos, "dormir la mona" significa echarse a dormir cuando anda uno muy borracho, pretendiendo que con el sueño se le pase la borrachera, mientras que "hacer la meme" también es irse a la cama pero en una situación muy diferente; se le dice así al niño chiquito porque se supone que "meme" en el lenguaje de un bebé es lo mismo que "duerme". Entonces se le sugiere "hacer la meme", porque es como decirle que "el bebé ya se duerme".

Si viajas por una carretera y te detienes a preguntarle a una persona del lugar en dónde está tal pueblo o equis lugar, es muy probable que te conteste que está "ahí nomás tras lomita", mientras los albañiles que se ponen una tremenda papalina borrachera durante el fin de semana, puedes apostar a que el lunes fallen "a la obra" en la que trabajan, aduciendo que ese día es "San Lunes", como si fuera un día festivo oficial.

Cuando el dinero escasea, la situación "está de la fregada" y el pueblo "se las ve negras" porque no le alcanza el dinero, aunque nunca se ha aclarado cuáles son las cosas que se ve de color oscuro. En cambio, si algo está muy bueno, probablemente se diga que está "a todo dar". ¿Dar qué? Pues quién sabe, pero así se dice.

A uno que le va muy mal es probable que le digan que se lo llevó "la tía de las muchachas" o también "patas de cabra",que es la personificación del diablo quien se dice que solía aparecerse en forma de fauno, figura mitológica que en la parte superior es un hombre pero de la cintura para abajo es un chivo y por eso se le llama a veces "patas de cabra", pero si el individuo se queda solo y con un proyecto que fracasó, no faltará quien diga que se quedó "como el que chifló en la loma".

ME PREGUNTA:Lorena Cabrera: ¿Cuál es la forma correcta de escribir la siguiente frase: si quieres resultados diferentes, has cosas diferentes? ¿Cómo saber cuando es has y cuando haz?

LE RESPONDO: La palabra "haz" se usa como imperativo del verbo "hacer". La palabra "has" se usa como forma del verbo "haber" auxiliando a otro verbo. En la frase que usted cita, lo correcto es "haz cosas diferentes". La forma "has" se usaría, por ejemplo, en: ¿has ido a México recientemente?

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A veces pienso que buscamos la felicidad como un borracho cuando anda buscando su casa: sabe que tiene una pero no sabe dónde está.