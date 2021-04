Eliminan mural contra feminicidios en Nuevo León para poner propaganda de candidato

Integrantes de la Asamblea Feminista de Nuevo León realizaron un acto para repudiar que el equipo de campaña del candidato de la alianza PRI-PRD, a la alcaldía de esta ciudad, Francisco Cienfuegos Martínez, borró durante la última semana el mural que, en septiembre de 2019, realizaron para visibilizar los feminicidios y desapariciones de mujeres.

También criticaron el oportunismo de los "políticos de arriba", que simulan preocuparse por los feminicidios, la violencia y las desapariciones que sufren las mujeres, al pretender utilizar este movimiento a su conveniencia.

Al acto que realizaron frente a la barda donde estaba el mural en el centro de Monterrey asistió Juana Solís, madre de Brenda Damaris González Solís, la joven que fue desaparecida y asesinada en 2011, y cuyo rostro fue plasmado junto con 73 velas con los nombres de 73 víctimas de feminicidio, ocurridos entre enero y septiembre de 2019.

La señora Juany Solís expresó que sentía dolor y tristeza por lo que le hicieron al borrar el mural. "No puedo ni hablar porque es algo que me vuelven a arrebatar, es a donde yo venía, hablaba con ella, el día que me avisan que la habían retirado (al borrar el mural) vuelvo a caer en depresión, me siendo mal", dijo entre llanto.

Expresó que iba al sitio a platicar con su hija, "me siento mal, pero estas personas, creo que nunca han sufrido un dolor como yo, y como todas las que tenemos una persona desaparecida; no habrá perdón", pues agregó, los que hicieron fue una atrocidad para su familia y para todas las compañeras que son solidarias siempre con quienes han sufrido la pérdida de un ser querido por feminicidio y desapariciones.

En tanto, las integrantes de la AFNL recalcaron que, a pesar de ser Nuevo León un estado feminicida y patriarcal, durante año y medio nadie se había atrevido a rayar, intervenir o borrar el mural, hasta que lo borró el equipo de Cienfuegos para realizar en su lugar una pinta con propaganda política a su favor, misma que cubrió con pintura blanca ante el rechazo que generó.

Agregaron que con esa acción el aspirante priista y su equipo evidenciaron su indiferencia, insensibilidad y falta de respeto hacia las víctimas de feminicidio, no importándoles el dolor de los miles de familias que han sufrido la pérdida de un ser amado por este flagelo de la violencia hacia las mujeres, "demostrando que esta problemática seguirá siendo menospreciada en su agenda política".

Recalcaron que, según la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante 2019 hubo 67 feminicidios y dos en grado de tentativa, mientras en 2020, se perpetraron 67 feminicidios, pero además hubo 243 en grado de tentativa, incrementándose abruptamente la violencia feminicida en medio del confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Expusieron que de enero a febrero de 2021 ya se han cometido siete feminicidios y 29 en grado de tentativa, con lo cual se evidencia que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, creció sin que las autoridades atiendan adecuadamente la problemática.

Señalaron que, al pretender justificar la eliminación del mural, diciendo que fue un error humano y que se hizo por petición del dueño de la barda, que pidió la pintaran con propaganda, hace que surja la pregunta: ¿Cuál es su grado de indiferencia, insensibilidad, y de ambición por el poder?

También se vio que ninguna de las personas que lo asesoran dimensionaron el daño causado ni la indignación social, y minimizaron el hecho, dejando claro con su respuesta simplista, que su actuar no tiene justificación ni disculpa.

Agregaron que los políticos de arriba "ven crecer la unión de este latir feminista y tiemblan. Desesperados y desesperadas, quieren usar el movimiento a su conveniencia, pero no entienden un ápice de este amor que arde por nuestras vidas, porque nos queremos vivas y nos queremos libres, y nosotras como Alianza Feminista, decimos no a todas y a todos los de arriba".

Puntualizaron "no queremos sus discursos, sus bardas, sus medios, ni sus políticas, ni sus espacios; no queremos estrategias mediáticas mientras día tras día y año tras año nos siguen asesinando, desapareciendo y violentando ante su indolencia, incompetencia y negligencia".

"Mientras los políticos se llenan de poder y juegan a que les importamos, nosotras seguimos afrontando una realidad hostil y llena de violencia, esta es la clase política de arriba a la que nosotras rechazamos, la que simula interés, pero en los hechos nos pisotea".

Durante el acto se hizo un pase de lista de las mujeres víctimas de feminicidio en los años 2020 y 2021, además de exigir la búsqueda y localización de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, trabajadora de Ciesas Noreste, al cumplirse ocho meses de que se desconoce su paradero.