La Columna de Rosell

El béisbol de las mayores ha iniciado y con esto se abre otra vez la caja mágica de las emociones que de manera tan especial entrega este singular deporte. Siempre, no importa si fue este año o en anteriores, suceden decenas de jugadas que nos recuerdan lo especial de este pasatiempo. Y no es que sean jugadas nunca vistas, aunque algunas se presentan muy escasamente y son dignas de análisis y encendido debate.

Lo sucedido el jueves pasado en Citi Field casa de los Mets de Nueva York es uno de estos casos. En el cierre del noveno, Marlines y Mets estaban empatados a dos, casa llena de los metropolitanos con un out , el jardinero derecho Michael Conforto al bat, en cuenta de una bola y dos strikes, el relevista de Miami Anthony Bass lanza un perfecto strike a la esquina de adentro para ponchar a Conforto, el cual no le hace el swing pero si interfiere la pichada metiendo su codo para ser rozado por el lanzamiento, el umpire Ron Kulpa que estaba a punto de cantar el tercer strike de inmediato corrige y marca el golpe y se fuerza la carrera en el pentágono anotada por Luis Guillorme que había entrado a batear como emergente para dejar tendidos a los peces tres carreras a dos.

Obviamente Don Mattingly el piloto de los Marlines al ver la repetición reclamó la viveza del apodado Forto, pero increíblemente el umpire Kulpa confirmó el golpe y ahí quedaron los Marlins, con su cuarta derrota consecutiva y sexta en sus primeros siete partidos.

¿Pero que dice la regla? A un bateador se le concederá la primera base si es golpeado por el pitcher, a menos que la bola este en zona de strike o el bateador no hace ningún intento para evitar el golpe. Aquí ocurrieron ambas cosas, la bola iba por la zona y Conforto claramente dejo que la pelota lo golpeara. Incluso si la bola va por la zona de strike y golpea al bateador trate o no de evitar el golpe se marcará strike. Ahora, la regla también dice que si la bola no va por la zona de strike y el bateador es golpeado, pero no hace nada por evitar el contacto se marcará bola.

Conforto fue citado por los medios en la rueda de prensa posterior al partido y declaró que el movimiento que hizo fue para ajustarse a un lanzamiento slider de Bass, nadie le creyó, se salió con la suya, seguramente será señalado por sus colegas y los medios, hasta que quede como una anécdota más de ese mundo aparte que es la pelota.

Y decíamos que son jugadas que se presentan de vez en vez, algo similar, pero de mucha mayor relevancia ocurrió el veinte de junio de 2015, la estrella de los Nacionales de Washington, Max Scherzer tiró un sin hit ni carrera contra los Piratas de Pittsburgh, pero estuvo a punto de ser perfecto, en la novena con dos outs y en cuenta de dos y dos, el venezolano José Tábata también como Conforto utilizó su codo para provocar ser golpeado evitando así la obra perfecta de Scherzer. Mad Max había retirado a 26 enemigos y se acercó a un out de lanzar el juego perfecto número 22 en la historia de las Mayores desde 1900. El venezolano de los Piratas entró de emergente con la pizarra seis a cero en contra de su equipo y decidió echarle a perder el perfecto a Scherzer bajando ligeramente su codo para ser golpeado por un lanzamiento de 86 millas de Scherzer y ahí se acabó la perfección, después Scherzer obligó a Josh Harrison a elevar al izquierdo para concluir su joya que quedó en un sin hit ni carrera con solo un embasado por golpe. Según la regla a Tábata se le debió marcar la tercera bola para llevar la cuenta al máximo, pero se decidió darle la base por golpe.

Estoy de acuerdo que cualquier bateador siempre debe de intentar embasarse, no importa el score, nadie sabe qué puede pasar, por ahí aparece el rally y te metes al juego, pero también creo que atenta a la ética del juego, si vas perdiendo seis a cero en la novena con dos outs nadie en base, echarle a perder un perfecto a un colega utilizando malas artes. Pero concluyamos como lo hacían los clásicos, aquí tu opinión es la que más importa. ¿Estás de acuerdo o no con lo que hicieron en su momento, Tábata y Conforto? Nos vemos y recuerden, no bajen la guardia