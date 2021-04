Dichos de Sor Juana

Al comenzar la comedia Los empeños de una casa, doña Ana relata a su criada Celia la estratagema que su hermano ha concebido para secuestrar a la protagonista doña Leonor, de quien está enamorado, aunque ella lo rechace; también comenta que su hermano la hizo trasladarse a Toledo. Eso provocó que don Juan, enamorado de doña Ana, antagonista, la siguiera. En una secuencia de estrofas, parte de su parlamento, don Juan emite varias máximas que ahora, como un juego de esta página, se propone que las encuentre el lector. Habla la antagonista doña Ana de la delicadeza que su enamorado ha tenido al ir tras ella y aparecen en cursivas máximas que el lector encontraría:

Fineza a que agradecida / toda el alma estar debiera / si ya, ¡ay de mí!, no estuviera / del empeño arrepentida // porque el amor que es villano / en el trato y la bajeza / se ofende de la fineza. / Pero volviendo a mi hermano // sábete que él ha inquirido / con obstinada porfía / qué motivo haber podía / para no ser admitido // y hallando que es otro amor / aunque yo no sé de quién / sintiendo más que el desdén / que otro gozase el favor // (que como este fiero engaño / es envidioso veneno / se siente el provecho ajeno / mucho más que el propio daño) // sobornando (¡oh vil costumbre / que así la razón estraga / que es tan ciego amor que paga / porque le den pesadumbre!). Quien haya empleado en la lectura su agudeza mental pudo haber encontrado los siguientes dichos escondidos en los versos y habrá confirmado que la Décima Musa es una rica y siempre fluxible fuente de enseñanzas.

En esta ocasión, Sor Juana dice: “el amor que es villano / en el trato y la bajeza / se ofende de la fineza”; “se siente el provecho ajeno / mucho más que el propio daño”; “es tan ciego amor que paga / porque le den pesadumbre”.