SU SALUD ORAL

El Día Mundial de la Salud, se celebró el pasado 7 de abril de 2021, cada año se festeja, para invitar a la población, a responsabilizarse de su salud.

La salud es el bien invaluable, estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Mientras no hay enfermedad, nadie se asusta, nadie interviene, cuando esta se presenta, inicia la incertidumbre, el temor, el miedo, la angustia, la urgencia de la atención, incluyendo dolor dental, infecciones orales que le pueden causar la muerte. La OMS, se ha comprometido a garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan ejercer su derecho a la buena salud. El 2021: Año internacional de los trabajadores sanitarios y asistenciales, designado para reconocer y agradecer la inquebrantable dedicación de estos trabajadores a la lucha contra la pandemia de COVID-19. Con el lema: Proteger, invertir, juntos. Este año, mientras seguimos agradeciendo a los trabajadores sanitarios y asistenciales su dedicación y sacrificio, es hora de ir más allá de los aplausos. Sin embargo, el personal de salud, no ha sido contemplado para la vacunación, mucho menos a los odontólogos, no nos han contemplado en ningún grupo. Gracias a nuestra forma de trabajar, de acuerdo a la norma 013/15, siguiendo estos parámetros para evitar la transmisión cruzada, con la utilización de todas las barreras, absorbiendo los altos costos que esto significa, es muy triste que no se percaten de lo importante de la salud oral, en su vida, y en la vida de nosotros los odontólogos, lo que implica el contacto directo con una fuente de transmisión importante: la boca, y no solo COVID-19, sino de múltiples enfermedades, las cuales en otras ocasiones se han enumerado. Nos equiparan en su desconocimiento con exposiciones interpersonales, esa fue la felicitación del día del odontólogo el pasado 9 de febrero. Cuando atendemos pacientes, estamos expuestos a aerosoles, bacterias, virus. El gremio odontológico, ha manifestado en múltiples ocasiones la importancia que se nos debe de dar para ser considerados como voluntarios para las jornadas de vacunación, asimismo para considerarnos en ser de los primeros en recibir esta vacuna. Nos acaban de informar que seremos los últimos en ser beneficiados con esta inmunización. No somos médicos de primera línea COVID, pero si atendemos a pacientes asintomáticos infectados de SARS-COVID. Posiblemente sería muy interesante, "Un día sin Odontólogos", para que se enteren de la importancia de una infección odontológica en el resto del organismo. Somos un ser integral, no estamos hechos de fragmentos. Además, a nivel internacional se ha destacado el aumento de enfermedades orales, debido a la pandemia, ya sea por la enfermedad en sí, o por el estrés que esta ha generado. Garantizar que en todo el mundo se dé prioridad a los trabajadores sanitarios y asistenciales para recibir la vacuna contra el COVID-19 en los primeros 100 días de 2021. Es otro de los lemas del día internacional de la salud, lo cual "no se ha efectuado" realmente cuando mucho de nosotros ejercemos esta profesión para servir, para ayudar, no hemos sido protegidos, esta es nuestra actual triste realidad. Muchas personas han dejado de percibir atención en las universidades de odontología, ya que los estudiantes y maestros de estas universidades no han sido vacunados.