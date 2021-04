Garantizan nuevo lote de vacunas en Piedras Negras

Las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, esperan la llegada de un nuevo lote de vacunas para llevar a cabo el proceso de aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de 60 años y con ello, completar su esquema de vacunación contra el COVID-19.

"Nos han comentado que sería entre una y dos semanas más, cuando estaríamos esperando una nueva remesa para dar cobertura a las segundas dosis que se tienen pendientes, tanto en los cinco manantiales, es decir, en los municipios aledaños a Piedras Negras, como el propio municipio a Piedras Negras", indicó Iván Alejandro Moscoso González, titular de la citada dependencia.

El funcionario estatal recordó que, en los municipios donde se aplicó la vacuna de la empresa farmacéutica de Astra Zeneca, la segunda dosis será de la misma farmacéutica y en el caso de Piedras Negras, señaló que definitivamente la segunda dosis tendría que ser de esa misma empresa.

"Esto es a nivel mundial, que se está manejando de esta manera: la primera aplicación que se pone con un laboratorio, lo que se prefiere es que sea el mismo laboratorio el complemento de la segunda dosis; por el tipo de tecnología que tiene cada una de las vacunas, no sería adecuada hacer una combinación", indicó Moscoso González.

Con relación al avance en la organización para la aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de 60 años, le jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, señaló que se tienen una ventaja, pues con los censos y los padrones ya están registrados por parte de los servidores de la nación.

"Ya tienen ellos prácticamente los expedientes de aquellas personas que fueron aplicadas la primera dosis, con datos más reales, porque estuvieron en entrevista directa con ellos y en un momento dado cuando se inicie la operación para la segunda dosis, va a ser más sencillo el convocar a estas personas", señaló el funcionario estatal.

Estableciendo que, con dicha información, ya se conoce el estimado de cuántos se vacunaron en la primera dosis y por ello, se puede hacer una mejor programación para la cuestión del día, del lugar, las horas y los periodos en los que podrán citando a la población. Lo que hará más fácil la operatividad.

GARANTIZAN APLICACIÓN DE SEGUNDA DOSIS D

Rocío Domínguez Vital, coordinadora regional de los programas sociales de Bienestar Social y de la implementación de la Estrategia Nacional de Vacunación, señaló que está garantizada la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, para la población de adultos mayores de más de 60 años que recibió el biológico de la farmacéutica Pfizer BioNTech.

Considerando que la aplicación de la primera dosis de la vacuna inició el pasado 10 de marzo del año en curso, por lo que está por cumplirse un mes; aunque las autoridades de salud han señalado que la segunda dosis pueble aplicarse en un periodo de hasta 41 días después.

"Ya está la gente desesperada, pero si me comenta el coronel que si se va a vacunar a la población de 60 y más, a tiempo. Ya me lo está confirmando, todo depende de que llegue el biológico y que no hay de qué preocuparse", fue lo que manifestó la funcionaria federal.

Indicó que, aún no se tiene una fecha específica para llevar a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para la población de adultos mayores de 60 años; pues aún están en espera de la llegada del biológico y esta podría ser la próxima semana, sin embrago, ya están trabajando en la organización y logística.

Esperan la llegada de un nuevo lote de vacunas para llevar a cabo el proceso de aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de 60 años.