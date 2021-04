Localizan a invidente sin vida en su hogar

Un hombre de 48 años de edad y que era invidente fue localizado sin vida en su domicilio en Saltillo con un estado avanzado de putrefacción.

Los hechos se registraron alrededor de las cinco de la tarde del jueves, la casa marcada con el número 245-8 de la colonia Hacienda las Isabeles.

Fue gracias al reporte efectuado por los vecinos al 911, sobre olores fétidos en un domicilio que penetraban al interior del resto de las viviendas, que las autoridades arribaron al lugar.

Elementos del Grupo de Región Sureste acudieron al lugar, donde forzaron la puerta principal del domicilio para ingresar.

El cuerpo del hombre, vestido con sudadera azul y pants gris, fue localizado acostado sobre su cama y en avanzado estado de putrefacción.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes manifestaron que el deceso del sujeto, tenía un temporalidad de al menos hace una semana.

Se presume que la muerte del sujeto fue natural, pues no presentaba huellas de violencia., así como tampoco se localizó desorden inusual dentro del domicilio.

Trascendió que el sujeto llevaba varios meses en el abandono, por lo que sus familiares no se percataron del deceso, no obstante, esto no fue confirmado.

Por lo anterior fue implementado un protocolo para la búsqueda de sus familiares y así le puedan dar sepultura.

El cuerpo fue trasladado a la unidad del Servicios Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes.