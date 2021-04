Ofrece Prodecon en Coahuila asesoría para presentar declaración

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Coahuila ofrece asesoría y orientación a las personas físicas que están próximas a presentar su declaración anual del ejercicio 2020, ya sea desde casa o con atenciones presenciales.

Para facilitar este cumplimiento, es importante que se cuente con el RFC, contraseña o firma electrónica vigente, tener a la mano la documentación relativa a sus ingresos, deducciones autorizadas y personales, así como los pagos proporcionales que hayan hecho por Impuesto Sobre la Renta (ISR), según sea el caso.

En Coahuila, la Delegación de Prodecon tiene el teléfono 8717110238 y los correos electrónicos [email protected] y [email protected]

Este año, el cumplimiento de la responsabilidad de declarar sobre el ejercicio fiscal 2020 para personas físicas, que inició el primero de abril, se extenderá hasta el 31 de mayo.

La declaración anual deben presentarla las personas físicas que obtuvieron ingresos por Servicios Profesionales (honorarios), Actividades Empresariales, Plataformas Tecnológicas, Arrendamiento, Intereses, Dividendos, Enajenación de Bienes, Adquisición de Bienes, Salarios obtenidos por trabajar para dos o más patrones de manera simultánea o cuando la totalidad de los ingresos anuales por salarios excede de 400 mil pesos.

También, si además de salarios obtuvieron otros ingresos; si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener; cuando obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

Las personas físicas que no la presentan son aquellas que obtuvieron ingresos por salarios de un solo patrón, siempre que no excedan de 400 mil pesos en el ejercicio; de un solo patrón más intereses reales que no excedan de 100 mil pesos. La suma de los sueldos e intereses reales no debe exceder de 400 mil pesos.