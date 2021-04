El Tribunal Electoral pide más datos al INE

Este viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar las candidaturas de dos miembros de Morena: Félix Salgado Macedonio, al gobierno de Guerrero, por no haber presentado su informe de precampaña con sus ingresos y gastos, y el de Raúl Morón Orozco, al gobierno de Michoacán, por haberlo presentado tardíamente, fuera de tiempo. No son los únicos casos, son los que llegaron como queja ante el Tribunal. Ha habido otros en el país en los que se ha procedido por parte del INE de la misma manera y que reconocieron su error y consecuencias. Salgado Macedonio, que cuenta no sólo con el apoyo de Morena, su partido, sino también del presidente López Obrador, convocó a seguidores que desde hace varios días bloquean la entrada a las instalaciones del INE. Ambos presentaron quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta tarde el Trife regresó ambas resoluciones al INE con el fin de detallar información, y dio 48 horas para que haga una revisión de ambos casos. Mientras la confrontación crece de parte de Salgado Macedonio que ha instado a sus seguidores a bloquear la entrada del INE y hacer una protesta permanente y agresiva, incluso ha señalado que el INE debe morir, ser eliminado… Tiene un evidente apoyo del dirigente de Morena, Mario Delgado, que participa de la agresividad contra el INE acusando fundamentalmente al Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, y al consejero Ciro Murayama, a este incluso de pretender candidatura del PRIAN, politizando el tema. "Falso", afirmó Ciro Murayama que ni ha buscado ni buscará candidatura alguna y que al terminar su periodo se dedicará a la docencia y la investigación. La agresividad de Salgado Macedonio y sus huestes crece, anunció vendrán más partidarios desde Guerrero. Mientras tanto continúa la discusión del Trife hasta el cierre de este artículo, por un lado y del INE por el otro. Para llegar a una resolución, el TRIFE continuaba la discusión esta tarde-noche y esperará la respuesta del INE al que le pidió más detalles y posiblemente algunos ajustes en sus resoluciones. El Tribunal estableció que debía determinar si procede la o no la resolución del INE de pérdida de la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero al no haber presentado su informe de precampaña como establece la ley y haber afirmado que no hizo campaña, a pesar de que existen constancias con imágenes suyas que se utilizaron en forma de campaña. 48 horas le dio el Tribunal al INE para presentar más detalles de sus resoluciones de pérdida de candidatura. Hay una diferencia entre Salgado y Morón, y es que Salgado insiste en que no estaba en campaña, aunque hay evidencias que lo niegan. La 4T argumenta que le quieren quitar poder. ¿El TRIFE quiere más detalles para su resolución? No se debe perder de vista que el Tribunal ha tenido una tendencia de fallar a favor de la 4T o podría decirse de atender las sugerencias del Presidente. No hay que olvidar que el INE es la institución que organiza las elecciones desde hace tres décadas y garantiza la democracia, que como árbitro electoral cuenta con un sólido apoyo ciudadano y en ese sentido es garante de la democracia reconocido nacional e internacionalmente. Es reconocido como la segunda Institución más importante en México sólo después del ejército. Y sus acciones no son las de un solo hombre, sino las de un consejo integrado por 11 consejeros. Cuenta también con un amplio reconocimiento internacional. Hoy la tarea más importante de todas las fuerzas políticas es fortalecer la democracia en México, el INE es y seguirá siendo una Institución indispensable. Este año el reto es enorme porque en México tendrá lugar la más grande elección interna. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste