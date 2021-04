Situación jurídica de 'El Mijis' se resolverá en tribunales

Pese a que Sergio Serrano, dirigente estatal de Morena en la entidad potosina, mencionó que "siempre habrá un prietito en el arroz", se abstuvo de calificar de inmoral la presunta falsificación de documentos por parte de Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", mismos que presentó y fueron rechazados por el INE para su candidatura a diputación federal por representación indígena.

Serrano Soriano comentó que será en tribunales donde se resuelva la situación jurídica del legislador local, derivado de una denuncia presentada en su contra el pasado jueves 8 de abril por presunta falsificación de documento y firmas.

"Yo no puedo decir si hay falsificación o no, no tenemos ni los elementos, vamos a esperar qué dicen los jueces en relación en este caso en particular", comentó.

Finalmente, señaló que, como dirigente, esperará a la resolución de los juzgadores para emitir un posicionamiento, ya que dijo desconocer el documento presentado y también la situación familiar de "El Mijis".