Critican a 'influencer' peruana por pisar arrecife de estromatolitos en Quintana Roo

Una 'influencer' peruana ha sido criticada en redes después de visitar Quintana Roo y grabarse pisando, aparentemente sin saberlo, un arrecife microbiano protegido en el pueblo mágico de Bacalar.

Fue a través de Instagram que Katy Esquivel compartió un video donde primero se muestra supuestamente enferma, para después 'estornudar' y cambiar la escena mostrándola saltando sobre los estromatolitos de la laguna.

"No drama in la playa. Etiqueta con quien te gustaría nadar en este lugar", escribió la 'influencer' en su publicación, misma que no tardó en llenarse de criticas.

Cabe destacar que los estromatolitos son una forma de vida protegida que habita el planeta desde hace millones de años y que actualmente sólo se encuentran en ciertos lugares del mundo como las Bahamas, la costa oeste de Australia, Cuatrociénegas en Coahuila y en Quintana Roo.

