Esperó meses para ver a su peluquero y al final no valió la pena

La publicación del joven de 19 años con la fotografía del resultado se hizo viral, un corte rasurado por los lados, que no le sienta nada bien.

“Estaba ansioso por que finalmente me arreglaran el cabello, pero se convirtió en el peor día de mi vida”, le dijo al Daily Record, respecto a pasar 45 minutos con el peluquero, viendo cómo le hacían el corte.

"Soy una de esas personas que simplemente deja que el barbero siga adelante, soy bastante tímido en ese sentido. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a preguntarme qué estaba sucediendo. Cuando llegó al final, pagué y dije 'nos vemos pronto', pero no me veo regresando a ese lugar", agrega Thomas.

4 months av been waiting for a haircut. Only to be hit with this. @NicolaSturgeon do us all a favour and close them again love pic.twitter.com/3au07piSfE