Seguimos curioseando

En un comentario anterior de este espacio le compartía, querido lector, algunas curiosidades, de esas a las que les ponemos el título de “Sabía usted que…” Así que, por si no lo sabía usted, aquí le dejo más curiosidades:

¿Sabía usted que… los hombres que tenían barba en Rusia tenían que pagar un impuesto? Eso era en tiempos de Pedro el Grande, allá por los años 1700.

¿Sabía usted que… lo que nosotros conocemos como el “baño turco” en realidad tiene su origen en Roma? O sea que, en realidad, es un baño romano.

¿Sabía usted que… según los sacerdotes egipcios existe un nervio muy fino entre el dedo anular y el corazón? De ahí nace la costumbre de utilizar el anillo de matrimonio en dicho dedo.

¿Sabía usted que… la celebración del aniversario del nacimiento de Jesucristo cada 25 de diciembre se hizo a partir del año 440 en adelante?

¿Sabía usted que… muy pocos esquimales viven en iglús? De hecho, desde hace años se han realizado encuestas entre los esquimales de Groenlandia y en una muestra de catorce mil, solamente 300 esquimales habían visto un iglú.

¿Sabía usted que… la famosa agencia de información Reuter, creada por Julius Reuter, tiene su origen en 1849 cuando éste creo un sistema de transmisión de información entre Bélgica y Alemania? Sí, y este sistema utilizaba ¡palomas mensajeras!

¿Sabía usted que… el mar Muerto en realidad es un lago?

¿Sabía usted que… la Gran Muralla China no se construyó para que los mongoles no entraran al país? Porque, en realidad podían trepar la muralla sin mucha dificultad, pero lo que no podían hacer era entrar con caballos, y sin ellos, los mongoles no eran muy buenos conquistadores.

¿Sabía usted que… el gran filósofo Sócrates, que lo consideramos como uno de los más importantes, nunca escribió nada? Sócrates decía que cada persona debe desarrollar sus propias ideas… y lo dijo, porque nunca lo escribió. Lo que sabemos de éles gracias a sus discípulos como Platón, Antístenes y otros.

Finalmente: ¿sabía usted que… el encendido de la famosa antorcha olímpica que hasta nuestros días marca el inicio de los Juegos Olímpicos es una idea que se les ocurrió a los nazis durante las olimpiadas de 1936?

Y por si usted no lo sabía, hemos terminado por hoy con las curiosidades.

José Alberto Pedroza: “¿Se debe decir “paraguas” o “paragua”? Porque el agua es una sola”.

Aunque se acepta también “paragua”, prácticamente no se usa y el más común y aceptado es “paraguas”, que es invariable en plural: un paraguas, varios paraguas.

Nada está realmente perdido, hasta que mamá tampoco lo encuentra.