Como cada año, desde hace unas cuantas temporadas, Manchester City es candidato a levantar la orejona. Sin embargo, en las últimas tres ediciones se ha quedado en los cuartos de final, instancia en la que se encuentra ahora mismo con ventaja de 2-1 ante el Dortmund tras la ida en el Etihad. La vuelta será el próximo miércoles.

Está claro que Pep Guardiola dejó al Barcelona en lo más alto tras el sextete de hace más de diez años.

Y sería injusto medir con esa misma vara su funcionamiento en el Bayern Múnich o ahora en el City. Pero si salió del conjunto bávaro fue claramente porque no obtuvo la Champions, ya que las ligas y copas eran de por sí trámites para el combinado del Allianz Arena.

Y si algo está claro es que al entrenador catalán se le han cumplido los caprichos, tal vez más en Inglaterra que en España, porque claro está que la apuesta por el proyecto es fuerte y seria. Y que, esta vez, podría decirse que es ahora o nunca para los Sky Blues, dado a que los equipos que siguen con vida no lucen del todo potentes, como la maquinaria alemana que fue la temporada anterior el vigente campeón.

Recordando el año en que fichó prácticamente una defensa entera, Guardiola parece que, ahora sí, atinó con un refuerzo para la central que le otorgue confianza y solidez en la línea baja: Rúben Dias. El portugués ha sido fundamental para el cuadro de Manchester esta temporada, y junto a Cancelo (que está habilitado por izquierda) el equipo ha encontrado profundidad en el ataque a la vez que mantiene una defensa difícil de penetrar, elementos importantes para partidos como los que afrontará estos días.

SEGUNDO TIEMPO

Las dudas que me quedan con el conjunto ciudadano recaen en un dicho, posiblemente un mito en el que no todos crean, pero yo sí: “El escudo pesa”. No puedo explicarme cómo, jugando como venía jugando, al City lo echó el Lyon el año pasado, o cómo lo sacó el Liverpool y Tottenham las ediciones previas, siendo que son rivales ampliamente conocidos.

Misma incógnita ante este Dortmund de Haaland. Francamente esperaba que los locales se fueran con más ventaja al Signal Iduna Park, y aunque es mínima y tienen un gol encajado a domicilio, no veo que condicione ampliamente el juego. Esperaría ver a los Citizens en semifinales ante, posiblemente, el PSG, en lo que sería la final adelantada. No obstante, en la otra rama está el que seguramente llegará a la final. Por “peso”, por futbol o por suerte de sorteo, el Real Madrid tiene con qué aspirar a ganar otra Copa de Europa.

En suma, es el momento ideal para los de Pep. Su proyecto iniciado hace más de diez años ve en estas últimas semanas la oportunidad de consagrarse. El tren no pasará dos veces. Ni para el equipo ni para su entrenador. Sí, cierto es que están del lado menos favorable de las llaves, pero llegando al último partido, lo demás parecerá un día de campo comparado con lo que ya enfrentó… Y me quedo pensando a quién le debe más la Champions: ¿A Guardiola? ¿O al City?

TIEMPO EXTRA

En la última década, lo más lejos que ha conseguido llegar el Manchester City en Champions es a semifinales, en la 2015-2016. En otras tres oportunidades se quedó en cuartos de final, mismo número con el que fracasó en octavos y no avanzó de fase de grupos en dos oportunidades.

Oscar Parra Silva // [email protected]