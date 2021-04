Valioso, muy valioso

¿Es valioso el empate en Guadalajara? ¿Es Acevedo el mejor portero mexicano? ¿Colabora Acevedo en el gol contra Chivas? Si se escucha el grito “homofóbico” en un estadio, ¿de qué sirve parar el partido unos instantes? ¿Qué le dice Funes Mori al portero rival en su gol? ¿Está Cruz Azul para campeón? Qué tal, mis queridos 3 (cientos) lectores, esta semana en #VozdePalco, trataremos de dar respuesta a algunas de las interrogantes que pudo dejar la jornada 13 del futbol mexicano. Vamos pues…

Primero, no sabemos de qué se trata ya, pero en Santos se lesionan los jugadores como un humano se cambia de calcetines; todo el tiempo, a cada rato y bajo cualquier pretexto. Seguramente el técnico Almada batalló para armar su once titular de cara al juego contra Chivas y justo cuando todo parecía marchar bien (incluso mejor de lo que se hubiera presupuestado), un balón a máxima velocidad se estrella en el rostro de Ronaldo Prieto; otro guerrero caído.

El cambio obligado no le cayó bien a los albiverdes, que han perdido prácticamente a toda su media de recuperación. Aquí la pregunta es: ¿Por qué se lesionan tantos y no se recupera nadie? ¿Dónde estás, “San Ayrton Preciado”? Chivas toma el control a partir de entonces y comienza a “bombardear” el área defendida por el visitante; Acevedo aprovecha para lucirse. Una y otra vez, el “Rebaño” toca la puerta. Insistente. Pero entre su propia inoperancia y las oportunas atajadas del guardameta lagunero, el empate se niega.

Finalmente, el empeño de Chivas obtiene su recompensa y al minuto 74, Jesús Ángulo toma un balón de aire y con gran potencia lo manda al fondo de las redes. El disparo no va angulado y, en primera instancia, parece que Acevedo no tiene nada que hacer. Sin embargo, en la sanguinaria Twitter, el periodista Martín del Palacio siembra la duda: ¿Colabora el arquero en el gol? Sin ver la repetición, diría que no sabe lo que dice, pero si vemos la repetición en cámara lenta, Acevedo brinca hacia arriba mientras Ángulo suelta tremendo bombazo. Es innegable, el portero pierde una fracción de segundo en ese brinco, ¿colabora? Igual y el balón hubiera entrado de cualquier forma.

Después de sus actuaciones en este torneo, ¿podemos ya pedir a gritos que Acevedo vaya a la Selección Mexicana? ¿No hay otro mejor que él? Me parece que sí, merece una oportunidad de ir con el Tri en la siguiente fecha FIFA (desconozco cuándo sea).

¿Es el mejor? No me atrevo a contestar eso ahora sin ver con el mismo ojo crítico a todos los demás aspirantes a dicho título, pero sin duda está en un gran momento; tiene juventud.

Casi al final del encuentro en el Akron, el árbitro detiene las acciones; alguien, en la semidesierta tribuna, del estadio profirió, una vez más, el famoso “grito homofóbico” (¡ehhh… uto!). Fernando Guerrero toma el balón, hace como que consulta y luego las acciones siguen. ¿Sirvió de algo esa pausa? No lo entiendo. En el partido de la jornada 12, en el Corona, se pudo escuchar la misma expresión venida desde la tribuna y no pasó nada. La vida siguió.

¿Es valioso el empate en el patio del “Chiverío”? Sí, muy valioso. Santos Laguna se la sigue ingeniando para sumar, con todo y las bajas que no se detienen bajo ninguna circunstancia. El punto obtenido permite al equipo mantenerse entre los primeros cuatro de la clasificación, que debe ser el objetivo dentro de las 17 jornadas del torneo Guard1anes 2021. Bien ahí, Almada. ¡Bien hecho, “muchacheees”!

¿Qué le dice Funes Mori al portero de San Luis después de anotarle el gol? ¡Quién sabe! ¿Está Cruz Azul para campeón en este torneo? Sí, como muchas veces lo ha estado y no ha pasado nada de nada; ni se asusten ni celebren.

