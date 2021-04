Crecen consultas por internet en México; falta regularlas

La demanda de citas médicas por internet ha crecido en México, aunque la expedición de recetas en línea para medicamentos controlados no está regulada, comentó Ricardo Moguel, director de Doctoralia para México, Colombia y Argentina.

Doctoralia ha emitido más de 22 mil recetas electrónicas para medicamentos no controlados, mencionó el directivo.

"En México todavía hay trabajo por hacer en regulación por parte de las recetas, hoy las que los médicos expiden son para comprar medicamentos no controlados", explicó Moguel.

"Los controles no se pueden adquirir porque hoy no hay una homologación de un sistema en las farmacias para que con el código QR 'maten' esa receta, pues con una electrónica un paciente podría surtirse del medicamento en varias farmacias, y eso no es correcto".

Este es uno de los grandes desafíos que se enfrentan como país, pues en Colombia y Brasil están un paso adelante en recetas, comentó el directivo.

Mencionó que antes de la pandemia de COVID-19 había pláticas con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para llevar las consultas digitales a lugares remotos, pero la crisis sanitaria detuvo ese proceso.

Actualmente Doctoralia tiene registrados a más de 185 mil médicos de los 270 mil que existen en el país, de acuerdo con el Inegi, lo que significa que la mayoría están en la plataforma digital que espera cerrar el año con más de 200 mil profesionales.

Derivado de la pandemia, el tráfico de usuarios buscando una cita o información en el portal creció a 5 millones de visitas mensuales, y se rebasó el millón de citas concretadas. Así, el año pasado cerró con 12 millones de citas médicas, detalló Moguel.