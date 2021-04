'En mi vida le he tocado un pelo a esta niña', dice Enrique Guzmán de Frida Sofía

Luego del escándalo que se originó por las acusaciones de abuso sexual por parte de Frida Sofía hacia su abuelo, Enrique Guzmán, el intérprete rompió el silencio en televisión nacional.

La tarde de ayer, el intérprete de temas como Payasito apareció ante las cámaras de Ventaneando en TV Azteca, entre lágrimas, para negar las acusaciones y mostrarle su apoyo a su nieta, pues asegura entenderla por el tipo de vida que ha tenido al lado de su polémica mamá, Alejandra Guzmán.

"Me duele mucho estar en tu programa hoy (Ayer)", le dice a Pati Chapoy.

"Oír estas cosas me duele, me duele porque no las entiendo, no entiendo, se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar, y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consciento, pero tampoco la castigo, quiero saber qué le pasa, cómo puede hablar así de mí, cuando dos años antes decía yo que era la maravilla máxima y que me invitara a Miami para que me la pasara yo con ella y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años", declaró el artista.

"En mi vida, en mi pu... vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo un modo de decírtelo de otra manera, no le he podido más que ver su cara y verla crecer, y es lo único que conozco de ella, no la he tocado nunca en mi vida, ni de ninguna manera", agregó enojado.

Aseguró que habló el pasado miércoles con Alejandra Guzmán y que le pidió que se tranquilizara y hablara en el programa de Pati Chapoy.

Declaró que la posible razón de sus acusaciones pudo haberse derivado de los retiros de fondos que le hizo su hija a Frida Sofía de un banco americano.