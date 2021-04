Así reaccionó Frida Sofía tras el llanto de Enrique Guzmán en entrevista

Luego de que Enrique Guzmán apareciera en el programa Ventaneando negando y llorando por las acusaciones de abuso que hizo su nieta, Frida Sofía compartió sus reacciones a través de su cuenta de Instagram.

“Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama porque lo haces público, que los trapos sucios se lavan en casa. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de mi familia, pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pese es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conoces”, escribió.

Enrique Guzmán responde y se defiende a la acusación de abuso de su nieta Frida Sofía, ¡está devastado por todo lo que ella dijo! #Ventaneando Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/qeCaBW06px — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 8, 2021

Sobre las palabras de su abuelo, en donde cuestiona si Frida recuerda lo que asegura “le hizo a los 5 años”, la hija de la rockera, Alejandra Guzmán, contestó:

“Sí me acuerdo. Tendrían que ser un degenerado y verdaderamente pobre de corazón como para ‘mentir’ de algo que sí pasó, que sí me callé y sigo sufriendo”, escribió en sus historias de dicha red social.