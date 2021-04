El bicentenario de Charles Baudelaire, un poeta maldito

"Baudelaire: el hombre que se siente abismo. Orgullo, hastío, vértigo: se ve hasta el fondo del corazón incomparable, increpado, absurdo, inútil, abandonado en un aislamiento total, soportando sólo su propio fardo, condenado a justificar sólo su existencia y escapando sin cesar, deslizándose de sus propias manos, replegado en la contemplación y, al mismo tiempo, lanzado fuera de sí a una infinita persecución, a un abismo sin fondo, sin paredes y sin oscuridad, misterio en plena luz, imprevisible y perfectamente conocido", escribe el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre sobre su compatriota Charles Baudelaire (París, 1821).

Y es que hoy se celebra el bicentenario del autor de Las flores del mal (1857). Un poeta cuyo legado llegó a empapar la obra de escritores como Arthur Rimbaud, André Breton y Paul Válery, para quienes el poeta maldito fue "el verdadero Dios", "el primer surrealista" y "el poeta más importante", respectivamente.

Aunque murió en 1866, a la temprana edad de 46 años, tras complicaciones de la sífilis que padecía, su legado ha traspasado las páginas del tiempo y empapado la pluma de poetas mexicanos jóvenes como el lagunero Julio Mejía III y el regiomontano Sergio Pérez Torres, quienes compartieron sus palabras respecto al aniversario de Baudelaire.

OPINIONES

"Charles Baudelaire es uno de los poetas canónicos de la tradición occidental", dice Julio Mejía III, al tiempo que destaca dos libros de su amplia y diversa obra: Las flores del mal (1857) y Los pequeños poemas en prosa (1869), los cuales, a su gusto. "jugaron un papel decisivo en la renovación del lenguaje poético".

Ambos libros se permean por una nueva sensibilidad que abraza la moral urbana e impone un rechazo a la moral burguesa.

"Entre los hallazgos más importantes de Baudelaire, en Las flores del mal, destaco la estetización de la violencia (en poemas como "Una mártir", donde describe con lujo de detalle a un cuerpo decapitado) y la formulación de su teoría de las correspondencias (en el soneto titulado Correspondencias), con el que prácticamente inaugura el simbolismo literario. Los pequeños poemas en prosa, aunque no tan populares como Las flores del mal, representaron la mayor contribución de Baudelaire a la renovación formal: fueron instrumentales en la progresiva liberación del verso, y su influencia es notable en la obra de Arthur Rimbaud", comenta Mejía III.

Finalmente, el lagunero afirma que el mayor de legado de Baudelaire se encuentra en la rebeldía que le imprimió a su trabajo poético. Subraya que "eso es lo que todos los poetas deberían aprender de él: su disposición a renovar el imaginario y los temas, a adecuarlos a la sensibilidad de la época y a desafiar las convenciones estéticas del momento".

Por su parte, Sergio Pérez Torres considera imposible negar la importancia de Baudelaire en la literatura, pues fue precursor del simbolismo y también padre del modernismo.

"En Europa su obra pudo ser escandalizadora al principio, pero en su labor como crítico veía mucho más allá de lo que antes se percibía tanto en pintura como en obra literaria. Eso permeó su propia visión en lo que él escribía".

Para Pérez Torres, las obras de Baudelaire logran captar, sin precedentes, la decadencia, el desgaste y las condiciones del aburrimiento citadino. Ese pensamiento moldeó también a poetas latinoamericanos como Rubén Darío.

Respecto a Las flores del mal, la obra más célebre del poeta francés, Pérez Torres refirió a la censura que sufrió este volumen por parte de las conciencias que pretendían establecer lo adecuado, lo recto y lo bueno. "Al final, esa censura no hizo más que acrecentar una aura de maldito con la que ahora lo conocemos".

En ese tenor, el bicentenario de Charles Baudelaire, más allá de la historicidad, forma parte de una continuidad, de reconocer a quienes antecedieron. Poetas como el francés forman parte de la cultura actual y con ello, del individuo.

"En el caso de quienes disfrutamos la poesía y la literatura en general, podemos obviar que Baudelaire marcó, no sólo una tendencia, marcó a todo su tiempo, lo definió. Dio forma a lo que entendemos por moderno y que hasta ahora sigue pesándonos. Este fastidio, que ahora queda bastante claro en la cuarentena, tiene un origen de desencantamiento que podemos notar en la figura y obra de Baudelaire, por lo cual no me parece nada gratuito reconocer su legado y celebrarlo", concluyó.