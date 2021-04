La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imponer prisión preventiva justificada al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury mientras se resuelve si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y "lavado" de dinero.

Este jueves el exsenador panista compareció por primera vez ante un juez federal a audiencia inicial por la denuncia presentada en su contra por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien lo señaló de participar en actos de corrupción.

En la diligencia, que inició aproximadamente a las 11:00 horas el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, escuchó los argumentos de la FGR para solicitar la vinculación a proceso.

El juez aún no define su situación jurídica. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez aún no define cuándo continuará la diligencia para resolver si vincula o no a proceso al ex funcionario.

Mientras tanto, la FGR solicitó imponer a Lavalle Maury la medida de prisión preventiva justificada que, de ser concedida, tendrá vigencia hasta que se defina su situación jurídica.

Lavalle Maury forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto de 2020 contra diversos ex funcionarios y funcionarios por actos de corrupción.