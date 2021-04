Así han sido los rounds de AMLO con otros periodistas

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó casi una hora de su conferencia mañanera para transmitir el montaje de la detención de la francesa Florence Cassez y de Israel Vallarta, acusados de secuestro, que fue transmitido en diciembre de 2005 en "Primero Noticias", noticiario matutino de Carlos Loret de Mola.

Según López Obrador, el telemontaje fue exhibido en Palacio Nacional "para que los jóvenes conozcan cómo prevalecían estas prácticas en el pasado", y que siguen en las redes sociales.

Pero esta no es la única vez que López Obrador ha chocado con periodistas y trabajadores de medios de comunicación, a quienes en distintas ocasiones ha calificado de "chayoteros", "conservadores", "hampa del periodismo" y "prensa fifí", además que ha referido que en el país no hay censura y en su gobierno no habrá casos como los de Carmen Aristegui ni José Gutiérrez Vivó.

Ante ataques a periódicos como El Universal y Reforma, López Obrador también los ha calificado como "pasquines", además que ha exhortado a los mexicanos "a no tragarse lo que ofrecen los medios".

Carlos Loret de Mola

En distintas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador ha criticado el trabajo de Loret de Mola, quien ha exhibido cómo Pío López Obrador, hermano del Presidente, ha recibido dinero en efectivo; un préstamo de la 4T por 150 millones de pesos al productor Epigmenio Ibarra; el "imperio inmobiliario" de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad; contratos de Felipa Obrador, prima del mandatario de México, con Pemex; así como irregularidades en propiedades de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Incluso en tres ocasiones, el Presidente ha retado a Loret de Mola a cambiar la plusvalía que va a tener su quinta de "La Chingada", en Tabasco, por el supuesto departamento que el periodista tiene en Estados Unidos.

Y es que Loret de Mola documentó hace unos meses para Latinus que la zona donde se ubica la quinta del presidente López Obrador se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano de millones de pesos.

"¿Le creen ustedes a Loret? (...) Hay periodistas, con todo respeto, que mienten como respiran", declaró en 2018, cuando como presidente electo se le cuestionó por su relación con César Yáñez.

Brozo

"A veces me dicen que por qué me meto a decirles estas cosas, que no es cualquier propaganda la de aquí, o la publicidad, de la mañanera, pero para ayudarles, ayudarles a que tengan más auditorio.

"Con Brozo, el otro día me dijeron que hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no, ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado", expresó López Obrador en septiembre del año pasado contra "el payaso tenebroso".

En diciembre de 2020, el payaso Brozo causó polémica en redes sociales luego de que en la plataforma Latinus llamó "pinche presidente" a López Obrador.

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa' ni madres ", expresó.

Al respecto, el presidente de México respondió: "amor y paz".

"No caer en ninguna provocación de nada. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos. No odiamos, somos felices y que se tenga por seguro que se garantiza la libertad de expresión, hasta el extremo. No hay problema", declaró López Obrador el 16 de diciembre.

Ciro Gómez Leyva

En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha expresado diferencias con el periodista Ciro Gómez-Leyva, a quien este 6 de abril acusó de "ser admirador de Genaro García Luna", exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón.

"Entonces, es muy importante por todos los personajes que estaban involucrados muchos medios de información, reporteros.

"Yo me acuerdo que Ciro Gómez Leyva era admirador de García Luna; el que está en Milenio, ¿cómo se llama? Carlos Marín", expresó el Presidente luego de anunciar que presentaría en su conferencia mañanera el montaje de la detención de Cassez y Vallarta.

El 22 de abril del año pasado, López Obrador expresó que Gómez Leyva optó por la mentira.

"Y lo mismo la radio, lo mismo la televisión. No generalizo, pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo.

"Y, desesperados, optaron muchos por la mentira. Ciro Gómez Leyva venía de un periodismo profesional, nuevo, independiente. Y se fueron volviendo conservadores, se cansaron de ser como eran. Es que siempre hay tentaciones. Pero ¿qué ha sido el periodismo en la historia de México?", declaró.

En su conferencia del 29 de julio, López Obrador acusó que Gómez Leyva "uno de los periodistas más famosos" tenía coraje y lo llevó a "ofuscarse" y acusarlo de "machista" por no usar cubrebocas.

Al respecto, el periodista sostuvo una actitud machista del Presidente por no usar cubrebocas.

"¿Cuál coraje, coraje de qué Presidente? No se pone el cubrebocas, yo creo que es una actitud machista", respondió el periodista en su noticiario de Radio Fórmula, además que lo invitó a tomar un diccionario.

Héctor de Mauleón

En su conferencia del 24 de noviembre del año pasado, el presidente López Obrador exhibió un mensaje en redes sociales de Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, quien criticó la estrategia del Gobierno en contra de la pandemia.

"Ayer estaba yo viendo en un Face a uno de estos periodistas, articulistas de El Universal que ya se volvió un boletín del conservadurismo, bueno, siempre ha sido, pero ahorita está en contra de nosotros con todo, es el Reforma 2, estaba yo viendo de un articulista de El Universal.

"Porque esto es lo que sucede todo el tiempo pues, con excepciones. Hay un periodismo profesional, muy serio, muy responsable, pero predomina el periodismo tendencioso, conservador, molesto, porque pertenecían al régimen de corrupción o callaban ante los privilegios y ahora que se están llevando a cabo los cambios nos están atacando por todo, y hasta con cuestiones extremas. Es normal que esto pase, pero ayuda mucho a que podamos irle aclarando a la gente.

"La gente sabe, el pueblo no es tonto; tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. El error que tienen nuestros adversarios -yo ni debería de decirles- es que no se han dado cuenta que ya cambió la mentalidad del pueblo y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas", declaró el Presidente.

Joaquín López-Dóriga

El 22 de diciembre del año pasado, López Obrador causó polémica en su mañanera al exhibir una caricatura del monero Hernández que mostraba al periodista Joaquín López-Dóriga.

Luego de anunciar que cancelaba su gira en la Ciudad de México para evitar contagios de Covid-19 y "para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí porque para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos", López Obrador exhibió la imagen.

"Es como una caricatura que vi ayer de Hernández, que es buenísima", expresó el Presidente.

"AMLO malote regrésame el chayote", leyó López Obrador entre risas.

"Ya quítenla. Bueno, hay libertad, verdad. Esto no es ningún insulto, pero hay libertad, tanto de cuestionamiento, de crítica, como para el ejercicio de la réplica. Qué viva la libertad", agregó.

Tras el hecho, López-Dóriga dijo que el Presidente se burló en la mañanera, además que publicó una imagen de López Obrador reunido en Palacio Nacional con moneros.

"Aquí López Obrador con algunos de los que hacen la réplica por él, según dijo hoy. El presidente presenta la caricatura en la mañanera, se burla, dice que es 'buenísima' y que es derecho de réplica, vía Hernández, y la promueve Jenaro Villamil. Así de ruin su tándem", escribió López-Dóriga.

Pascal Beltrán del Río

"¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, El Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontraran nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo; pero no sólo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos.

"Antes, en El Universal se presumía de que tenían una línea editorial gobiernista, pero sus articulistas eran independientes, había pluralidad en los editoriales, porque escribía un dirigente de oposición, algún escritor destacado verdaderamente independiente, los moneros. Ya no queda nada, solo los moneros, creo que todavía está Helio Flores, sí está, pero los articulistas, los que escriben la editorial, puro conservador.

"Y del Reforma ya ni hablamos, lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa y ¿cómo se llama, Excélsior, el director de Excélsior?, como el director de Milenio, no sé si todavía es director de Milenio, Marín.

"Y lamentable el director de Excélsior, su concepción, su conservadurismo. A lo mejor desde que estaba en Proceso pensaba así.

"Pero los mejores medios escritos durante mucho tiempo, La Jornada, antes UnomásUno, una muy buena época de UnomásUno del golpe de Excélsior, y el Proceso. Y ahí se formaron muchos, pero la mayoría se echó a perder.

"Entonces, no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad es algo muy relativo; pero ético, estamos muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo", expresó el Presidente en su mañanera del miércoles 22 de abril del año pasado.

Jorge Ramos

Al asistir a la conferencia mañanera del 12 de abril de 2019, el periodista Jorge Ramos y el Presidente discutieron sobre cifras de violencia en el país.

"Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solo en asuntos graves, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así", dijo López Obrador al destacar su trabajo contra la inseguridad, ante los señalamientos de Ramos en cuanto al alza de homicidios.

Tercer Grado

En su conferencia mañanera del jueves 21 de enero, López Obrador dijo que los contratos de cárceles se entregaban a "influyentes", dueños de medios de comunicación y familiares de políticos, entre ellos los cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

"No hay investigación, apenas y salió la nota en la página 23 de los periódicos. Ayer (20 de enero) quinto grado, sexto grado, cuarto grado, Tercer Grado, todo salud, en Televisa", expresó y preguntó si la información de los cuñados de Salinas de Gortari salió publicada en el periódico Reforma.

"No me digan que no es nota. Entonces por eso, ellos defienden a estos organismos autónomos", agregó y señaló que se va a seguir con el debate.

"A propósito, de qué hablaron los del quinto grado, de Televisa ayer, los expertos, nada más investiguen. No será que se la dedicaron al doctor Hugo López-Gatell, porque ese es cliente de Televisa", apuntó, a la vez que presentó la primera plana del periódico Reforma.

Artículo 19

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó que Sanjuana Martínez orquestó ataques contra periodistas mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador la respaldó y dijo que la directora de Notimex es una periodista consecuente "porque se enfrentó a grupos de intereses creados".

En su conferencia mañanera del 31 de marzo, López Obrador refirió que Artículo 19, organización que documentó el actuar de Sanjuana Martínez, está financiada por empresas extranjeras "y hasta por el departamento de Estado", que retomó la investigación.

"Toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra, te lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo", expresó López Obrador y reiteró que su gobierno no censura a nadie.

Óscar Mario Beteta

En su conferencia de este miércoles 7 de abril, López Obrador recordó cómo Óscar Mario Beteta señaló que mientras el Presidente estaba en la oposición, tenía una casa en Morelia, Michoacán.

"Una vez un conductor: 'Tengo la dirección -un conductor de radio- de una casa, una residencia que tiene López Obrador en Morelia, Michoacán'. Creo que Carlos… ¿Cómo se llama? Beteta, Óscar Mario Beteta.

"Entonces, me hace una entrevista Carmen Aristegui como a la semana y le dijo al señor, con todo respeto, porque también él fue seguramente mal informado: Te digo, es muy sencillo, es un desafío, un reto para el señor Beteta. Si yo tengo esa casa en Morelia, en esa zona residencial, y es cierto que es mía la casa, pues me retiro de la política, dejo de ser opositor; pero si no es cierto, que él deje ya el oficio de informador, de comunicador. Eso públicamente lo hice, ya no respondió. Y así muchas cosas.

"Entonces, sí, no es fácil, pero tenemos que avanzar haciendo consciencia en la gente que no se dejen manipular", declaró el Presidente.

AMLO argumenta derecho de réplica

En su conferencia mañanera del 5 de abril, López Obrador, quien ha dicho que es el presidente de México más atacado después de Francisco I. Madero, repitió lo expresado en otras ocasiones: que él lo único que hace es ejercer su derecho de réplica y que no va a comprar voluntades.

"Somos libres, completamente libres, no se puede limitar la libertad de expresión", declaró el Presidente.

"¿Se sienten linchados ustedes?", preguntó el Presidente el pasado 19 de febrero a los reporteros que cubren la conferencia mañanera. "¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica?", agregó.