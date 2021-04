Hombre es golpeado brutalmente dentro de restaurante de comida rápida y sus agresores huyen

El ataque ocurrió en una sucursal de Popeye's ubicada en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre fue atacado de sorpresa por otro hombre y una mujer luego de que discutieron sobre quién llegó y debería ser atendido primero.

En el video, un hombre vestido de rojo le propicia un puñetazo en la cara al otro hombre y la acompañante del agresor ayudó a su pareja a golpear a la víctima, a quien recargaron en el mostrador y le estrellaron varias veces un anuncio para señalar que el piso está mojado.

La pareja abandonó el restaurante y huyó en un automóvil negro estacionado cerca, mientras que la víctima, quien alegó que fue despojada de 150 dólares durante el ataque, tuvo que ser trasladada a un hospital para ser atendida de una herida que sufrió cerca de un ojo. Hasta el momento los sospechosos no han sido identificados, añadió el New York Post.

WANTED for ROBBERY: On 4/3/21 at approx. 10PM, @ 1500 Bruckner Blvd @NYPD43PCT Bronx. Two suspects hit a victim multiple times on the head and took the victim's property after a verbal dispute. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $2,500. pic.twitter.com/lwWnBdY53N