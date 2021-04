Mujer consigue el título de ‘las uñas más largas’ al pasar 30 años sin cortarlas

Una mujer pasó 30 años sin cortarse las uñas y gracias a eso ahora es poseedora del récord mundial Guinness de las uñas más largas en manos.

El récord anterior ya era suyo, obtenido en 2017 cuando las uñas de las manos de Ayanna Williams, de Texas, midieron 226.9 pulgadas, 576 centímetros.

Esta ocasión, el nuevo récord es de 288.8 pulgadas, 733.55 centímetros, que son 7 metros con 33 centímetros.

Las uñas de Williams ahora se exhibirán en el Ripley's Believe It or Not! Orlando Odditorium en Florida, recoge la agencia UPI. "Se sentirá como si fuera una [escultura] de cera de mí mismo. Aunque solo sean mis uñas, será increíble. No puedo esperar a ver eso", le dijo Williams a Guinness. “Es historia para mis hijos y mis nietos. Es muy emocionante", agrega.