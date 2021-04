Homicidios y feminicidios, 'delitos que apenas se han podido contener', señala AMLO

Al señalar que su gobierno no evadirá su responsabilidad y siembre dirá la verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, a pesar de que ha disminuido la incidencia delictiva, hay tres delitos en los que "apenas y se ha podido contener": homicidio doloso, feminicidio y extorsión.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal sostuvo que en el caso del feminicidio en sexenios anteriores no se clasificaban como tal los asesinatos por cuestión de género y ese es el motivo, de que, aseguró, se registre un alza en su gobierno.

"Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos en donde apenas y se ha contenido, es el caso del homicidio, que se ha ido estabilizando, hay una disminución mínima, aceptada y demostrada por el Inegi.

"De acuerdo a los datos del Inegi que tienen del 2018 a 2019 hay una disminución, no tienen datos del 2020, es el dato más apegado a la realidad", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que en el caso de los feminicidios no evade su responsabilidad porque "siempre vamos a decir la verdad, sostenemos que antes no se clasificaba de esa manera, se consideraban homicidio todas las muertes y fallecimientos de mujeres y ahora no, por eso se registra un incremento.

"Y el otro delito es extorsión, todo lo demás, secuestro, robo de vehículo, robo a vehículo, transporte, a casa habitación va a la baja y considerablemente", agregó.