Sacmex licita obras en pozos para la Ciudad de México

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) lanzó cinco licitaciones nacionales para la reposición de pozos de Coyoacán e Iztapalapa, estos últimos que se encuentran en la periferia con el Estado de México, con la finalidad de beneficiar a los vecinos de la zona, tal como se ha realizado en otras demarcaciones.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, se busca que las obras se encuentren terminadas el 1 de septiembre de este año y se hará la reposición del pozo auxiliar Xotepingo 6-B, Pozo Peñón No.1, Pozo Viga No.2, Pozo Sector Popular No. 2, todos estos en la alcaldía Iztapalapa, y que queda en los límites con el Estado de México, mientras que se harán trabajos en el Pozo Zapata 17, en la alcaldía Coyoacán.

Por medio de la licitación SACMEX-DGAP-LP034-2021 se busca realizar la reposición del pozo auxiliar Xotepingo 6-B, en Iztapalapa; mientras que con la SACMEX-DGAP-LP035-2021 se proyecta la reposición del Pozo Peñón No. 1, en la misma alcaldía. Mientras tanto con el concurso SACMEX-DGAP-LP036-2021 se harán trabajos de reposición del Pozo Zapata 17, en Coyoacán; SACMEX-DGAP-LP037-2021 se busca reparar el pozo Viga No. 2, en la demarcación Iztapalapa; y con la licitación SACMEX-DGAP-LP038-2021 se plantean los trabajos para el pozo popular No. 2, en Iztapalapa.

En todos los concursos la empresa interesada deberá tener un capital contable de 4 millones 500 mil pesos y las bases de la licitación tendrá un costo de 2 mil pesos, en caso que su propuesta sea seleccionada los trabajos de las obras deberán comenzar el 5 de mayo y concluir el 1 de septiembre de este año.

PROCESO

Las empresas participantes en el procedimiento en la modalidad de Licitación Pública Nacional deberán contar con capacidad y experiencia técnica necesaria, así como asegurar la calidad y seguridad en los trabajos mencionados y deberán demostrar que cuentan con experiencia laboral y técnica mínima en perforación a 500 metros.