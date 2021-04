Con vacuna en Durango, adultos mayores desean volver a abrazar

Para muchos adultos mayores la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 representa la oportunidad de volver a abrazar y estar con sus seres queridos.

Ayer inició la vacunación en la zona urbana del municipio de Durango, para ello fueron activados dos módulos: el de la Fenadu y el de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED.

En el caso del módulo de la Facultad de Enfermería, se citó a los ciudadanos para iniciara las 11:00 horas, mientras que el procedimiento comenzó media hora después. Algunos comenzaron a llegar desde las 8:00 horas.

En el Día Mundial de la Salud, se inici´ó en la Capital con este procedimiento en donde tanto personal de Salud, encargados de la logística y asistentes, se mantuvieron con buen ánimo.

Hubo algunas personas que se molestaron, tras acudir al lugar en busca de que les aplicaran el biológico y se les solicitó que se retiraran a su casa y regresaran hasta que fuera su turno.

Para acceder a la primera dosis, los asistentes tuvieron que presentarse con su credencial de elector y un comprobante de domicilio, para poder obtener el número de folio para pasar al área de vacunación, al interior de la Facultad, en caso de haber hecho fila a pie.

Juan del Hoyo Virrey, vecino de la colonia 16 de Septiembre, fue el primero en recibir la vacuna en el módulo de la Facultad de Enfermería, quien dijo sentirse completamente bien, sin ninguna reacción.

Espera que la vacuna se convierta en un escudo que le permita salir a trabajar y atender sus responsabilidades con mayor confianza.

"Yo no he dejado de trabajar. Lo hago con todas las medidas que la Secretaría de Salud estableció; me he cuidado y aquí estoy todavía", relató.

Don Juan mencionó que desde las 9:00 horas llegó a recibir la vacuna, la cual le aplicaron alrededor de las 12:00 horas, pero considera que valió la pena la espera, por todo lo que representa la vacuna.