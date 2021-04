Con rezago, vacunas anti-COVID en CDMX

En la Ciudad de México, 287 mil 251 personas de la tercera edad no se aplicaron la vacuna contra COVID-19, lo que representa 17% del millón 643 mil 259 de adultos mayores registrados en la capital, por lo que se abrirán nuevas fechas para su inoculación. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la administración trabaja con la base de datos del Programa Nacional de Vacunación para saber si algunas personas registradas con residencia en la capital se aplicaron la dosis en el Estado de México u otras entidades.

"Recuerden que en particular en los municipios conurbados a Gustavo A. Madero e Iztapalapa, -en Neza, en Ecatepec- se vacunó primero que en Iztapalapa y en Gustavo A. Madero; entonces, se está trabajando para ver cuántas personas que están en el censo -que viven en Gustavo A. Madero- se vacunaron quizá en algún municipio del Estado de México, se está revisando esto".

VER MÁS: Ve EMA 'posible vínculo' de vacuna de AstraZeneca con trombosis

La mandataria explicó que las personas que no han recibido su dosis pueden comunicarse a Locatel para que se les envíe la información de cuándo corresponde abrir un nuevo proceso de vacunación para quienes por alguna razón no se inocularon en la primera fase. Sheinbaum Pardo destacó que sí hay disponibilidad para este número de personas que no recibió su primera vacuna.

El director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que para programar su cita, las personas deben marcar y pedir que sean registrados para una cita de vacunación contra COVID-19 por rezago.