'El árbitro tiene que ser neutral', sostiene Lorenzo Córdova

En un nuevo episodio de Con los de Casa, columnistas de El Universal y el director Editorial, David Aponte, tuvieron como invitado especial al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En el marco del arranque de campañas electorales para la elección del próximo 6 de junio, la cual ha sido catalogada como la más grande que ha tenido México, Maite Azuela y Héctor de Mauleón cuestionaron al consejero presidente del INE sobre el contexto violento con el que ha iniciado el proceso electoral y los constantes ataques de los que ha sido objeto la institución, mientras que Juan Pablo Becerra-Acosta expresó si el INE está siendo muy riguroso y cayendo en el protagonismo.

Ante ello Córdova Vianello expresó que el árbitro podría pasar inadvertido, siempre y cuando las partes cumplan con las reglas, y de no hacerlo se tendrá que intervenir.

"El árbitro tiene que ser neutral, como lo ha sido el INE, pero no puede ser ciego a las faltas y creo nunca ha pasado".

Sobre el retiro de registros a candidaturas, en particular el caso de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, el consejero presidente aclaró que no es una decisión que recaiga en una sola persona, si no que ésta es colegiada, resoluciones en las que incluso, dijo, estuvieron presentes los nuevos consejeros elegidos en la actual legislatura.

Respecto a las protestas y los ataques contra el INE, señaló que se trata de un contexto de amedrentamiento al órgano electoral poco visto, "es parte del paisaje ordinario, nunca hemos visto un ambiente de amedrentamiento contra el árbitro, son tonos poco pertinentes, poco democrático en la contienda más grande de la historia".

Y agregó: "hay que actuar con prudencia para evitar poner al INE donde quieren que esté, es una autoridad que debe de estar encima de los partidos, y gobiernos […] no son nuevos, pero estamos ante un tono poco visto", señaló.

Un día después de la elección. "Haciendo una reflexión hacia el futuro imagino un cierre 2021 en paz, si no es así sí estaremos en grandes problemas, ojalá pasemos esta renovación en las urnas en paz, si no los problemas van a ser peores, no volvamos las elecciones un problema nacional como lo fueron hace 30 años".