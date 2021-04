Respalda Calderón a candidatos en San Luis Potosí

La tarde de este miércoles 7 de abril, Felipe Calderón, expresidente de México, estuvo en San Luis Potosí para dar su respaldo a Octavio Pedroza y a Enrique Galindo, candidatos de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura y a la alcaldía de la capital estatal, respectivamente. Durante un evento celebrado en el corredor central del parque Juan H. Sánchez, el cual reunió militantes y candidatos de los partidos que integran dicha coalición (PAN-PRI-PRD y Conciencia Popular), el exmandatario aseguró que no se permitirá que "el capricho" que ha eliminado tratamientos para niños con cáncer, medicamentos y estancias infantiles se apodere del territorio potosino.

Calderón Hinojosa recordó que durante su gestión se abrieron más de 200 de estos centros infantiles en este estado. perredistas y militantes de Conciencia Popular al hacer un llamado a que, mediante esta unidad de institutos políticos, se ponga a México y en particular a San Luis Potosí a salvo de los malos gobiernos. "Hago este llamado a que con la unidad de partidos salvemos a México, salvemos de la intolerancia, del abuso de poder, salvemos de la ineficacia, la torpeza para gobernar y salvemos a México con su voto el próximo 6 de junio", sentenció.

Carolina Viggiano, secretaria del CEN del PRI, exclamó que el tricolor decidió apoyar a Pedroza Gaitán para construir la unidad que el país reclama. Por su parte, el candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo, reconoció que Felipe Calderón Hinojosa inyectó una importante cantidad de recursos para la seguridad en San Luis Potosí.

"Hoy quiero darte las gracias a nombre de todos los mexicanos, por todo lo que construiste y quiero decir también que él me dio la oportunidad de aportar porque yo fui el director de Planeación y el secretario ejecutivo adjunto, y le dio recursos a San Luis Potosí para la seguridad pública y hoy hay que aplaudirle ese gesto". Al tomar la palabra, el abanderado a la gubernatura del estado, Octavio Pedroza, dijo que en esta entidad no pasa y no llegará el mal gobierno, señalando directamente a Morena y al gallardismo, hoy cobijado por el Partido Verde Ecologista. "Es momento de asumir el rol de mexicanas y mexicanos dignos, y sólo unidos vamos a detener a los malos gobiernos, porque no queremos a Morena en San Luis, no queremos a los Gallardo en San Luis, dicen que vivir sin miedo y ellos causan miedo", concluyó.