Policías golpean a hombre en plena calle porque no traía puesto un cubrebocas

El incidente ocurrió en Indore, India, cuando Krishna Keyer, de 35 años de edad, estaba caminando por la calle acompañado por su hijo cuando supuestamente su cubrebocas se deslizó por debajo de su nariz, por lo que fue cuestionado por dos oficiales de policía, quienes intentaron llevárselo a la comisaría debido a que el uso del cubrebocas aún es obligatorio en el país.

Keyer se rehusó a acompañar a los oficiales, quienes supuestamente respondieron con agresividad y comenzaron a forcejear con el padre de familia para luego pasar a los golpes. Un testigo captó el momento en el que los dos policías están golpeando y tratando de someter a Keyer, mientras su hijo gritaba con desesperación que lo dejaran en paz.

El video del altercado se volvió viral en redes sociales y el portal NDTV reportó que ambos oficiales involucrados fueron suspendidos y están siendo investigados, debido a que ellos alegan que Keyer fue quien inició la pela.

Policemen in Indore brutally beating a man for not wearing a mask (which he should) while his child cries, pleading infront of the cops. @ChouhanShivraj will your shameless policemen do the same to PM Modi or BJP leaders who say "no need to wear mask"?

pic.twitter.com/8Ilo7HmLzg