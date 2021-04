Vacuna de Moderna previene en 94% contra COVID por 6 meses

Un nuevo estudio demostró que los anticuerpos desarrollados por la vacuna de Moderna duran hasta seis meses, después de la aplicación de las dos dosis y tiene la capacidad de prevenir en un 94% el COVID-19. Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas en las que se aseguró que el biológico, creado por la farmacéutica estadounidense, produjo una cantidad de antígenos parecida a la que habían desarrollado pacientes recuperados de una infección natural.

La investigación, liderada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) en Maryland, Estados Unidos (EU), se trata de un ensayo de fase tres, en el cual se analizaron la cantidad de anticuerpos IgG e IgM desarrollados por la vacuna del consorcio biotecnológico Moderna, localizado en Cambridge, Massachusetts, en 33 participantes sanos, que no habían sido infectados con el SARS-CoV-2, pues hasta la fecha, se desconocía la durabilidad de su protección.

Este tratamiento preventivo contra los efectos del nuevo coronavirus se trata de una vacuna de tipo "ARN mensajero" (ARNm), que de acuerdo con Harold Enzamann, del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europa de Medicamento (EMA), cuentan con instrucciones para producir, temporalmente, la proteína de pico del virus en las células humanas.

Posteriormente -explicó el investigador- el sistema inmunitario de la persona vacunada reconoce a la proteína como un agente desconocido para el cuerpo humano, por lo que se apresura a producir anticuerpos y leucocitos para atacarla. "Si, de ahí en adelante, la persona entra en contacto con el virus del SARS-CoV-2, su sistema inmunitario lo reconocerá y estará preparado para defender el cuerpo de ello", aseguró durante una reunión pública de la EMA, en enero del 2021.

En este contexto, la investigación coordinada por Nicole Doria-Rose, bióloga del NIAID, consistió en la medición de anticuerpos desencadenados por el inmunizante a 180 días después de la aplicación de la segunda dosis, es decir en el día 209 -tomando en cuenta la administración de la primer dosis-, a través de un ensayo inmunoabsorbente, que es una técnica inmuno-enzimática que permite la detección de reacciones antígeno-anticuerpo de un individuo.

Los resultados de la vacuna ARNm de Moderna, publicados en "The new england journal of medicine", arrojaron que la actividad de los anticuerpos se mantuvo alta en todos los grupos de edad hasta el día 209, ya que los IgG de unión, tenían títulos de media geométrica (GMT) con 95% de fiabilidad en los tres grupos de participantes, clasificados como grupo uno; 18 a 55 años, grupo dos; 56 a 70 años, y grupo tres: en mayores de 71 años.

Casi todos los participantes tuvieron actividad detectable en un ensayo de neutralización de pseudovirus. Sin embargo, la vacuna se diluyó en el cuerpo de los voluntarios de manera distinta, dependiendo de la edad. De acuerdo con Doria-Rose y sus colaboradores, fue más sencillo percibir la neutralización por reducción del foco del virus en el grupo uno, que en el dos y así sucesivamente.

Además, los investigadores expusieron que la vida media estimada de los anticuerpos de unión -promedio de vida de una sustancia antes de comenzar a desintegrarse- ocurrió después del día 69 y decayeron exponencialmente a lo largo de los próximos 173 días, para todos los voluntarios sin importar la edad.

"Estos resultados concuerdan con las observaciones publicadas de pacientes convalecientes con COVID-19 hasta 8 meses después de la aparición de los síntomas", aseguraron los autores del trabajo. Además, reconocieron que "los anticuerpos que fueron provocados por el ARNm-1273 persistieron durante seis meses después de la segunda dosis".

A la postre, los científicos expresaron que continuarán con estudios que analizaran qué sucede con las respuestas inmunitarias más allá de los primeros seis meses, con el objetivo de determinan el efecto que tendría de una dosis de refuerzo para extender la duración y amplitud de la actividad contra las variantes virales emergentes del SARS-CoV-2.