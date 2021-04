Concluye Salgado Macedonio protesta frente a TEPJF

El aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dieron por concluida la tarde de este miércoles la jornada de protesta frente a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de seis horas de consignas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y baile.

"Hemos decidido retirarnos de aquí, de este Tribunal, aparte de que no hay nadie aquí está todo cerrado, para que no se preste a una mala interpretación de que si llegaran a resolver a favor nuestro, estamos pensando que así será, que no sea porque venimos a presionar o porque venimos a hacer bloqueos", señaló Félix Salgado Macedonio, acompañado de Delgado Carrillo y de más 200 simpatizantes morenistas de Guerrero, Michoacán y del Estado de México.

Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el dirigente Mario Delgado fue increpado por un grupo de militantes de Morena del Estado de México, quienes tienen tomada la sede del partido por su inconformidad con la designación de candidaturas, lo que consideraron una traición a las bases del partido.

Fueron no más de cien militantes que le cerraron el paso a Delgado Carrillo y le gritaron "traidor" y le reclamaron no haber cumplido acuerdos.

Mario Delgado Carrillo y Félix Salgado Macedonio llegaron a su camioneta entre empujones y manotazos de los inconformes.