'Tomiii 11' supera el millón de suscriptores en YouTube gracias a internautas

Tomas, el niño que ha hecho 'historia' este miércoles en redes sociales tras darse a conocer que pese a padecer cáncer cerebral busca convertirse en un reconocido 'youtuber', ha conseguido superar el millón de suscriptores gracias al apoyo del público que se unió para cumplir su sueño.

Fue por medio de diversos post en redes que el canal del menor, 'tomiii 11', comenzó a hacer eco entre internautas, 'ganándose' en poco tiempo el cariño de éstos gracias a sus videos en los que plática sobre su vida diaria y parte de su situación clínica.

Además de agradecer por el apoyo del público, el menor compartió un video en el que advierte sobre presuntos estafadores que en su nombre están solicitando apoyo económico, cuando él 'no ha pedido nada de dinero'.

"Me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos a ustedes y no quiero que pase eso, así que no estén depositando su dinero a algo o alguien porque ustedes son importantes para mí y yo sólo hago los videos por diversión", señaló en el clip.