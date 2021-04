Apicultor mueve enjambre de abejas llevándose a la reina con la mano

Un increíble video compartido en redes sociales muestra el momento en que un apicultor estadounidense retira un enjambre de abejas que se formó en una rama de un árbol, cerca de la casa en una granja.

Como se ve en el clip, el hombre toma a la abeja reina con sus manos, la coloca en un contenedor y luego tira el enjambre sobre su camión, desde donde las trasladará a otro sitio, en el entendido de que el resto delas abejas seguirán a la reina, comparte el sitio Gizmodo.

El osado apicultor parece saber bien lo que hace ya que sólo sufrió dos picaduras de abeja durante su hazaña, documentada y compartida en un video apropiadamente titulado ‘Si no lo hubiera grabado no me creerías’.