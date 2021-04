Embestida es para no dar explicaciones: Loret de Mola sobre caso Cassez-Vallarta en 'mañanera'

Entre estos, Loret de Mola citó a Pío López Obrador, Felipa Obrador, Epigmenio Ibarra, Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval.

La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente.