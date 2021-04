Donde parece que se terminó la luna de miel que tuvieron durante meses fue entre el Partido Acción Nacional y el Gobierno de la provincia de Coahuila, que ahora volvieron a ser "los de enfrente". Nuestros subagentes, que asistieron a la conferencia de prensa organizada por el PAN municipal, nos reportaron que aunque el fin era "promover y darles reflector en sus afanes de reelección"… Perdón, de defender con enjundia los derechos políticos de la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado, que denunció violencia política de género, se convirtió en insistentes cuestionamientos para lo que queda del blanquiazul por el polémico caso de los supuestos programas de entrega de despensas con fines electorales que ya empezaron a repartirse por parte del Municipio y que no serían tan relevantes excepto porque, según lo habían anunciado los chismosos subagentes, requirieron una inversión de 30 millones de pesillos del erario torreonense, ya considerando el IVA, comprados a un generoso precio a Despensas Industriales de La Laguna, y que serán distribuidas "casualmente" durante abril, mayo y junio.

Llamó muchísimo la atención la férrea defensa del punto que hizo el estridente diputado local Rodolfo Walss Aurioles sobre el tema, lo mismo el notario público y presidente del partido en la provincia, Jesús de León Tello, y los señalamientos para que se compare con las compras que hacen "los de enfrente". A varios de los ahí presentes se les borró la memoria de las fotos por demás amigables que hace muy poco tiempo se tomaban en eventos públicos. Por cierto, en el caso de doña Paty Grado es raro que haya pedido "cobijo" del PAN ahora que quiere repetir como alcaldesa, cuando el año pasado para la elección de diputados al Congreso del Estado operó abierta y financieramente a favor de Morena.

***

Y andando en los terrenos de los "suspirantes" que este año también buscarán una alcaldía en la provincia de Coahuila, nuestros subagentes, disfrazados de vendedor de melón y de sandía, nos reportan sobre los "interesantes" planes de gobierno en materia de seguridad pública que tiene el candidato del resucitado Partido Revolucionario Institucional a ese sufrido municipio, Miguel Ángel Ramírez Ayup, "El Charro" para los cuates, que nadie se explica si fumó algo ahora que ya se aprobó con fines lúdicos, ya que promete desaparecer al Grupo de Reacción Operativa Matamoros (GROM), que funciona al interior de la vapuleada Dirección de Seguridad Pública Municipal desde 2019. Si bien estos "angelitos" no son muy populares que digamos por sus poco amables procedimientos, los subagentes comentan que se contrapone totalmente a las políticas estatales en materia de seguridad y que se consideran prioritarias. Los reportes de los subagentes apuntan a que quiere disolver el cuerpo especializado, para que no le "estorben" a cierto familiar cercano que todos conocen por sus "raras" amistades que ni se esfuerza por esconder, por lo que muchos se preguntan quién estará asesorando o presionando al candidato de ese municipio.

***

Quien se lanzó con todo en contra de la Cuatroté por el desastre que traen en Coahuila con el Plan Nacional de Vacunación anti-COVID para adultos mayores fue el "góber" epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme, quien se puso en modo rijoso. A decir de don Miguel, el Gobierno federal, léase "quien cobra como delegado, Reyes Flores Hurtado", junto con los Servidores de la Nación, logró trascender en toda la entidad, pero por el desorden en el plan de vacunación, que ya hasta provocó la presencia de visitadores de la oficiosa y poco acertada Comisión Estatal de los Derechos in-Humanos, que en lo sucesivo se van a apersonar en todas las células de vacunación, como ya ocurrió en Saltillo, por las largas horas de espera de los adultos mayores para recibir la inoculación, sin un banco para sentarlos y mucho menos una botella de agua para hidratarlos. Ante la preocupación del "góber" Riquelme porque en municipios como Viesca, donde se aplicaron las primeras dosis desde el 15 de febrero, ya se venció el plazo para el refuerzo de 2 mil 650 personas, aunado a que más de 3 mil profesionales de la salud tampoco han recibido la segunda inoculación, es más, ni siquiera la primera; pero de nueva cuenta le hicieron "fuchi", y para variar nadie ha salido a dar la cara. Los intrigosos subagentes, que le saben a la cosa política, dicen que si el presidente López Obrador buscaba sacar raja política en todo el país con esto de las vacunas en temporada electoral, por la desconsideración y falta de respeto a los adultos mayores, podría revertírsele. Ya solo falta que nada más les encajen la aguja, pero con jeringas vacías, como ocurrió en otras regiones.

***

Mientras que los candidatos de los partidos políticos PRI-PRD, "el mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, y PAN, el "Carnal" Marcelo Torres Cofiño, ya validados por el oneroso Instituto Electoral de Coahuila, andan prometiendo a sus electores… Digo, informando sobre sus propuestas de gobierno y organizando recorridos, el que astutamente realiza campaña subliminal con sugestivos espectaculares y visitas a colonias para llorar y contar "su verdad" porque el INE le aplicó una medida "desproporcionada", y por lo tanto es una víctima, es el expanista y ahora "amlover" Luis Fernando Salazar, dizque para informar que sí es candidato de Morena y que todo el partido en Torreón lo apoyó de manera apabullante, por lo que mientras espera la decisión del Trife se la pasa en las gorditas y en los cafés platicando la misma historia en la que dice que le vulneraron sus derechos. Así que mientras son peras o son manzanas y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resuelve al respecto, él aprovecha a los incautos para que le presten atención y los cautiva arremetiendo contra los desprestigiados consejeros del INE y sus abultados sueldos.

***

Quien debe poner orden en casa es el suspirante del resucitado PRI, Román Alberto Cepeda, quien nomás no puede tomar su candidatura por los cuernos y anda permitiendo que todos se metan a decidir por él. Tanto fue el caso que en el gris arranque de su campaña en el Teatro Nazas con "pocos invitados" se quedaron esperando a que llegara el líder nacional de su partido, Alejandro "Alito" Moreno, quien iba a apadrinar a don Román, pero nomás no llegó. Y mientras se andan peleando para salir en la foto y haciendo veinte mil llamadas para confirmar la asistencia de la incómoda prensa al final les limitaron el acceso al foro principal que por órdenes del excontralor más polémico de Torreón, Lauro Villarreal, lo que generó enojo, pues los dejaron esperando en un par de sillas en la antesala del teatro. Tras un discurso que nadie escuchó, literalmente, porque las fallas de sonido estuvieron presentes, el candidato "cobijado" salió en medio de una mal organizada rueda de prensa acompañado por los presidentes de los partidos que lo abanderan, sin respetar medidas sanitarias en un espacio tan pequeño y pasando el destartalado micrófono de mano en mano, por lo que no faltó el aguafiestas de los medios que se preguntó si don Román Alberto no era el mismo que hasta hace unos meses estaba encargado del Subcomité de Salud en La Laguna y quien aplicaba multas a diestra y siniestra a quienes violaran las medidas sanitarias. La cosa fue que el comentario final es que de los 136 equipos de comunicación que tiene el tricolor en la campaña no más ni uno dio pie con bolas.

***

El que anda encampañado y hasta la aplicación de la primera dosis anti-COVID aprovechó para publicar en las inestables redes sociales, sin cubrebocas, por cierto, fue el candidato panista a diputado federal por el Distrito Federal 05, Jorge Zermeño, quien ahora sí exhortó a los ciudadanos a vacunarse y a cuidarse, pues. Nuestros subagentes nos aclaran que de ninguna manera se aprovechó de ser candidato, ya que se había registrado en la plataforma oficial desde el pasado mes de febrero. Tampoco tuvo que esperar mucho, ya que se formó en la fila del Coliseo. Toda esta explicación es para que sus malquerientes no vayan a suponer otras cosas. Muy oportuna resultó la inoculación para don Jorge por el acercamiento que tendrá que tener con los ciudadanos ahora que anda en campaña, no como cuando andaba como alcalde en las colonias donde los vecinos le reclamaban la falta de agua. A ver ahora cómo les responde.