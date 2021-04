EL MEJOR ANTIDEPRESIVO

Si el ejercicio fuera droga y los resultados que obtienes, vinieran en una pastilla, sería cien veces más popular y demandada que el Viagra. Lo malo es que todavía muchísima gente no lo ha descubierto. "Tengo mucho trabajo" o "No tengo tiempo" te dicen. Sólo inténtalo por una semana.

El ejercicio ha sido mi salvavidas. Durante este año difícil que acaba de pasar, había días en que mi ánimo por las mañanas me invitaba a prolongar el tiempo en la cama, sin embargo, no había duda de que, a mi regreso, mi ánimo, mi energía y mi sentido de logro me daban la fortaleza necesaria para enfrentar el día.

La ciencia ya sospechaba que lo anterior era posible. Sin embargo, los estudios eran de corta duración y no se habían comparado con otros efectos como los de un placebo o un antidepresivo. En 2007, eso cambió, con el Profesor James A. Blumenthal, de psicología médica en University Medical Center.

El equipo del profesor Blumenthal, designó a un grupo de 202 hombres y mujeres de cuarenta años en adelante diagnosticados con depresión fuerte a uno de cuatro tratamientos: un programa supervisado de ejercicio, ejercicios aeróbicos realizados en casa; antidepresivos a base de sertraline (Zoloft); y pastillas placebo. Después de dieciséis semanas, los pacientes con el programa de ejercicio supervisado, mejoraron casi igual que el grupo que tomó el antidepresivo. Y seis meses después, los pacientes que ejercitaban en casa, tenían la mitad de riesgo de deprimirse que los que no hicieron ejercicio.

Después de una hora de hacer cualquier tipo de ejercicio cardiovascular, tu energía se triplica, te sientes feliz, si feliz. Te da un sentido de control sobre tu destino, una sensación de fuerza y poder, al mismo tiempo que sientes paz y contentamiento que se proyecta en todo lo que hagas. Además, como afirma el Dr. John Ratey Profesor Asociado de Psiquiatría de Harvard Medical School. "No exagero al recalcar lo importante que es el ejercicio regular para mejorar las funciones y el desempeño del cerebro. Es una medicina maravillosa. El ejercicio es tan bueno como cualquier antidepresivo que conozco".

LAS "TEORÍAS DEL CEREBRO"

¿Cómo es exactamente que el ejercicio nos da felicidad? Aquí algunas hipótesis:

1. Las "teorías de relajación" especulan que un alza en la temperatura corporal después de hacer ejercicio afecta secciones del cerebro que reducen la tensión muscular y crea sentimientos de relajación; el ejercicio eleva la habilidad de los neurotransmisores como serotonina y dopamina que se reducen con la depresión; y que el ejercicio protege y mejora la salud cerebral.

2. La "teoría auto-eficiente" mantiene que el ejercicio fortalece la creencia de que uno tiene las habilidades para concretar un objetivo y la confianza de completar la tarea; ambos aumentan el pensamiento positivo y reducen sentimientos depresivos.

3. La "teoría de la distracción" sostiene que la actividad física ayuda a distraernos de pensamientos negativos y depresivos.

La buena noticia, es que el ejercicio no tiene que ser muy intenso para que sea efectivo. Si bien los gimnasios y albercas públicas permanecen todavía cerrados, puedes salir a caminar energéticamente tres veces a la semana, andar en bici en algún parque cercano, correr por veinte minutos,con las ventajas de que no te lastimas, no necesitas tomar clases, ni salir al campo, ni a un instructor, ni siquiera un compañero --aunque en compañía siempre es mejor--, como tampoco pagar la cuota de un gimnasio.

Ten la certeza te dará mucha energía y sobre todo, te alejará de la depresión. ¡Haz la prueba!