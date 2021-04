El eclipse juvenil de FABIÁN FABIÁN

Un concepto construido con bloques sonoros de los años ochenta, en un intento por emular la esencia de esa época, fue propuesto por el lagunero Hiram Gaspar para crear la banda FABIÁN FABIÁN junto a los músicos Fernando Gurza y Apolo Nasa.

En la abertura de su historia, Gaspar menciona que su abuela materna ha sido gran influencia para crearse una identidad musical. Esta misma identidad no es rígida, ya que se modifica y adapta a otras corrientes, a la vez que absorbe algo de ellas. La perspectiva puede moverse desde la salsa de Juan Luis Guerra hasta el rock alternativo de Tame Impala. "Decidí hacer este proyecto de synth pop porque me latió, me gusta mucho".

Anteriormente, Gaspar ya había formado la banda Goodbye Horses donde ejecutaba canciones en inglés, pero el proyecto no continuó. Ahora FABIÁN FABIÁN aborda el idioma español para surcar las ondas de los sintetizadores con un discurso fresco.

La búsqueda musical de la banda se concentra en crear un precedente en la escena lagunera, en el tenor de un grupo que existió algún día e intentó hacer synth pop. A cambio de su música, no piden otro precio al público más que la oportunidad de ser escuchados.

Esta exploración les ha permitido trabajar con productores como Carlos Perales, Marco García o Marcelo Gamboa. Hay una curiosidad en su perspectiva sonora que los induce a crear en distintos escenarios.

"El proceso así es. Primero creo la pista en FL Studio, luego creo la armonía y después viene la letra. Cuando está todo le digo a Apolo que le meta una guitarra y a Fer también le digo 'métele algo así' y sube mucho la amplitud sónica de la rola".

NUEVO SENCILLO

Al llegar a la tercera década de vida, la juventud del ser humano entra en una especie de eclipse. Es una sensación de despedida, pero también de bienvenida a otra época, de luces obstruidas por las sombras, pero que ofrecerán nuevas perspectivas una vez liberadas.

"Quise hablar de lo que representa ser joven y también de los procesos, la lucha que vive cada uno cuando siente que se está acabando la juventud".

Este es el tema que FABIÁN FABIÁN escogió para su reciente sencillo: Eclipse juvenil, una pieza de 4 minutos con 50 segundos de duración que cuenta con la colaboración del saxofonista Héctor Caballero.

"Este sax también es mucho de la época de los ochenta. También nos gusta el italo disco, el disco, el funky con todo lo que tiene, y el jazz. El sonido de viento con los sonidos electrónicos fue uno de los hallazgos muy 'cañones' de aquellos años".

Hiram Gaspar también recalca su pasión por la escritura. Precisamente sus letras dan vida a Eclipse juvenil. "Lo dejo a interpretación abierta, pero la hice en el confinamiento. Estaba confinado y dije: '¿Qué hago?', pues música. Me puse a revisar el bloc de notas del celular y creo que hace como un año y medio salió esa canción. La había hecho y el proyecto lo tenía extraviado. Se la pasé a Apolo y le dije: 'Oye, yo la hice', me dijo qué notas eran y así fue cómo empezamos a hacer la canción".

Esta pieza cuenta ya con un videoclip, cuya idea surge de otra pasión de Gaspar: la imagen. Este fue grabado en una nogalera ubicada en la carretera a Santa Fe y en otras locaciones del centro de Torreón.

"Me llamó la atención la idea del monumento, de la escultura, por eso en el video son puras poses. Me atrapó la idea del monumento como tal, de estar estoico sin dolor. Intenté a hacer eso, una oda a la idea del monumento como tal, una estatua, una escultura, porque a finte cuentas te podría decir que somos eso".

Menciona que las locaciones, más allá de acompañar al discurso, sólo son aporte visual. Se buscó un encuadre estético. Además, el área de styling contó con la colaboración de la diseñadora Sara Torres.

"Desafortunadamente, aquí en Torreón uno tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo para ser escuchados. Como que todavía no está muy desarrollada esa escena general. Siento que hay muy buenas bandas que también tienen que hacer esfuerzos mayúsculos porque no es fácil. No estamos en Monterrey o en Ciudad de México donde te pueden escuchar y a la semana ya estás tocando en el Pata Negra o en el Multiforo Alicia. Aquí no, aquí no hay espacios".